Netflix sta perdendo anche Voltron, trattative avviate con Amazon Prime Video L’idea sarebbe quella di realizzare una inedita versione in live-action del popolare cartone animato degli anni ’80, che Netflix ha riavviato nel 2016.

Dopo il rilancio avvenuto via Netflix, il franchise di Voltron si sta dirigendo verso Amazon Prime Video. L'idea sarebbe quella di realizzare una inedita versione in live-action del popolare cartone animato degli anni '80, che Netflix ha riavviato nel 2016. Il paradosso è che a dirigere il progetto sarebbe proprio Rawson Marshall Thurber, regista di uno dei film più popolari per Netflix nel 2021, "Red Notice" con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Il regista avrebbe ideato anche la storia, affidando la scenegiatura a Ellen Shanman. Alla produzione c'è la Worlds Events Production, la società che detiene la proprietà del ‘robottone' Voltron.

La storia di Voltron

Voltron è una saga animata prodotta per la prima volta negli Stati Uniti dalla World Events Production. Era il 1983. Fu realizzata montando due diversi anime indipendenti tra loro: Golion e Kikō kantai Dairugger XV. Il primo sequel in CGI è arrivato nel 1998. Poi, nel 2016, il remake firmato Dreamworks "Voltron: Legendary Defender", disponibile anche su Netflix.

La trama

Voltron segue le imprese di cinque piloti di leoni robot, in grado di assemblarsi in unico robot di nome Voltron per combattere contro una razza aliena. Nella seconda stagione, i leoni vengono sostituiti dai quindici mezzi di Dairugger XV (per effetto del montaggio dei due differenti anime). Lo show fu un grande successo degli anni '80.

Il crollo di Netflix

La notizia arriva in concomitanza di un pessimo aggiornamento per quelli che sono gli abbonamenti Netflix: in fase calante, nell'ultimo quarto. Più di duecentomila abbonati in meno e altri 700 mila abbonamenti chiusi temporaneamente, per effetto della sospensione delle trasmissioni in Russia. L'acquisizione possibile da parte di Amazon Prime Video è il segno di un altro colpo ai danni del colosso dalla grande "enne" rossa?