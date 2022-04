Netflix aggiunge l’icona del doppio pollice alzato, a cosa serve la nuova reazione a film e serie tv Netflix ha introdotto il doppio pollice alzato, una nuova icona che permette agli spettatori di segnalare un film o una serie tv che hanno gradito particolarmente.

A cura di Elisabetta Murina

Se un giorno, guardando Netflix, dovessimo trovarci di fronte a un film o una serie tv che ci piace particolarmente, avremo un nuovo modo per esprimere il nostro gradimento: il doppio pollice alzato. La piattaforma streaming ha introdotto questa nuova icona per permettere agli spettatori di segnalare un film o una serie tv che hanno gradito particolarmente e per le quali un solo pollice non sarebbe stato sufficiente.

A cosa serve la nuova icona su Netflix

Prima di questa piccola rivoluzione, per esprimere la propria opinione nei confronti di un prodotto disponibile su Netflix era possibile scegliere tra due pulsanti, il classico pollice alzato o abbassato, per indicare appunto gradimento o no del contenuto. Ora però la piattaforma ha scelto di offrire un'innovativa possibilità ai suoi utenti, i "due pollici di gradimento", che sono già disponibili per gli abbonati di tutto il mondo, sia su tv, web e dispositivi mobili Android e Ios.

La decisone, oltre che per il singolo spettatore, è funzionale anche per l'azienda perché è in grado di fornirgli un quadro dei contenuti che sono piaciuti di più, anzi che addirittura sono stati amati, come ha spiegato Christine Doig-Cardet, direttore dell'Innovazione del prodotto di Netflix: "Abbiamo capito dagli utenti che è importante per loro distinguere tra gli spettacoli che sono piaciuti e quelli che hanno davvero amato". Non a caso, infatti, l'icona sta per "adoro".

Perché è stato scelto il "doppio pollice di gradimento"

Come riporta il sito specializzato Techcrunch, Netflix ha prima provato una serie di visualizzazioni, compreso il cuore usato per il mi piace su tanti social media, ma i test hanno mostrato che gli utenti rispondevano meglio all'opzione dei "due pollici all'insù", una modifica più naturale del sistema di classificazione Netflix.

Netflix, secondo Techcrunch, starebbe anche valutando un modo per sfruttare al meglio la popolarità di alcuni spettacoli o serie tv, ad esempio lasciando scoprire contenuti da guardare in base ad un cast o ad altri fattori. "Le persone amano darsi consigli a vicenda. Ci sono molti gruppi di fan", osserva Doig-Cardet.