“Netflix sta cancellando molte serie TV e film a causa dell’enorme perdita di abbonati” Secondo quanto riferito al The Mirror, Netflix avrebbe cancellato molte serie TV e film dopo la recente perdita di abbonati, tra le quali anche il film Bright 2 con Will Smith. Assicurate invece Stranger Things, The Witcher, Arcane e Squid Game.

A cura di Redazione Spettacolo

Secondo quanto riferito al The Mirror, Netflix avrebbe cancellato molte serie TV e film dopo la recente perdita di abbonati. Netflix è crollata di quasi il 40% a Wall Street e ha bruciato 58 miliardi di capitalizzazione di mercato, dopo aver annunciato una perdita di 200.000 abbonati all'inizio di questo mese.

Netflix sta valutando la possibilità di un abbonamento a basso prezzo ma con la pubblicità per evitare una ulteriore fuga di abbonati e attirarne dei nuovi. Lo ha riportato il Wall Street Journal, sottolineando come l'apertura all'ipotesi rappresenta una svolta per il colosso della tv in streaming che, fin dal suo lancio, si è proposto come paradiso senza pubblicità.

È la prima volta che il suo bacino clienti non riesce a crescere e le proiezioni parlano di una perdita di altri milioni entro giugno 2022. Secondo The Wrap, Netflix starebbe correndo ai ripari e avrebbe limitato la produzione di molte serie e film. Tra alcuni dei titoli tagliati, anche l'adattamento della serie a fumetti di The Twits di Roald Dahl e Toil and Trouble di Lauren Faust. Una versione di The Twits di Roald Dahl invece sarebbe ancora in corso ma come un lungometraggio piuttosto che una serie di animazione.

Leggi anche Netflix, le serie tv e i film in scadenza ad maggio 2022

Anche il film Bright 2 con Will Smith sarebbe stato cancellato, sebbene sembri che questa decisione abbia subito diverse contaminazioni, tra le quali il recente schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022 che a una questione economica di risparmio. Non è chiaro quante serie TV e film Netflix siano stati al momento cestinati o accantonati, di sicuro i più grandi successi della piattaforma, come Stranger Things, The Witcher, Arcane e Squid Game, saranno assicurati.