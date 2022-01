Morta Betty White, l’attrice icona della Tv americana aveva 99 anni Il 31 dicembre gli americani hanno detto addio a Betty White, autentico mito della Tv americana che con i suoi ruoli nelle sit-com è diventata una leggenda della Tv.

A cura di Andrea Parrella

È morta l'attrice Betty White, vera e propria leggenda della Tv americana che si è spenta a 99 anni, pochi giorni prima di compierne 100, che sarebbero caduti il prossimo 17 gennaio, quando sarebbe stato distribuito anche un documentario sulla sua carriera, previsto in molti cinema americani. La distribuzione del doc, vista la sua morte, potrebbe a questo punto cambiare, ma l'America celebrerà certamente un vero e proprio mito del piccolo schermo, che grazie a decine di ruoli in sit com e soap è diventata una sorta di leggenda.

La carriera di Betty White

Betty White divenne famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore, andata in onda tra il 1973 e 1977, o ancora quello di Rose Nylund in Cuori senza età, andato in onda dal 1985 al 1992. Altrettanto rilevante il suo ruolo nella sit-com Hot in Cleveland, trasmessa per la prima volta dal 2010 al 2015, a dimostrazione di una longevità di carriera impressionante. Proprio per la parte di Elka Ostrovsky in Hot in Cleveland è stata celebrata anche con il suo primo Grammy a 90 anni nel 2012, oltre ad aver ricevuto numerose candidature ai Golden Globe. Una carriera durante la quale Betty White ha fatto incetta di Emmy Awards, sette per la precisione quelli portati a casa, il primo nel 1951 e l'ultimo nel 2010.

Il ricordo del presidente Joe Biden

Una carriera ricca di premi e riconoscimenti, che valgono a Betty White anche il saluto sui sui social da parte del presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, che ha ricordato l'icona del mondo dello spettacolo americano con queste parole pubblicate su Twitter:

Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. È stata una icona culturale che ci mancherà molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata".