Le ultime parole di Betty White prima di morire: “Ha detto il nome del marito Allen” Poco prima di morire lo scorso 31 dicembre, Betty White avrebbe pronunciato il nome del marito, Allen Ludden, scomparso nel 1981. A rivelarlo una delle co-protagoniste dell’attrice nella serie televisiva Mama’s Family.

A cura di Elisabetta Murina

Betty White è morta l'ultimo giorno del 2021, all'età di 99 anni. Il prossimo 17 gennaio ne avrebbe compiuti 100. E in occasione di un traguardo così importante, sarebbe dovuto uscire anche un documentario televisivo sulla sua carriera, che però a questo punto potrebbe essere posticipato. Le ultime parole dell'attrice e conduttrice, icona della tv americana, sarebbero state il nome del marito, Allen Ludden, stando a quanto riporta il sito Page Six.

Le ultime parole di Betty White

Betty White e Carol Burnett ai tempi della serie Mama’s Family

Non appena saputa la notizia della morte di Betty White, Vicky Lawrence, che ha lavorato con lei in Mama's Family, ha contattato la co-protagonista e amica Carol Burnett: "Ho mandato un messaggio a Carol e ho detto: "Fa schifo. Lo odio. È semplicemente orribile vedere le persone che ami così tanto andare via'”. E, stando a quanto ha raccontato la stessa Vicky Lawrence a Page Six, è stata proprio Carol a svelare quali sono state le ultime parole dell'attrice: “Carol ha risposto e ha detto: ‘Lo so, lo so. Ho parlato con l'assistente di Betty, che era con lei quando è morta, e ha detto che l'ultima parola che ha pronunciato è stata Allen". Poco prima di morire, quindi, Betty White avrebbe pronunciato il nome Allen, quello del marito, scomparso nel 1981.

Betty White e l'amore per il marito Allen Ludden

1965, Betty White e il marito Allen Ludden

Betty White e Allen Ludden si sono sposati nel 1963. Sono rimasti uno accanto all'altra per 18 anni, fino al 1981 quando Allen è morto all'età di 63 anni a causa di un cancro allo stomaco. Non hanno avuto figli insieme, ma Betty ha fatto da matrigna a quelli che il marito aveva avuto dal precedente matrimonio. Anche Allen lavorava nel mondo dello spettacolo, era conduttore televisivo e radiofonico. I due si sono conosciuti durante un game show dell'epoca, Password, dove lui era al timone e lei una ospite. Prima di convolare a nozze, Betty ha rifiutato per ben tre volte la sua proposta di matrimonio.