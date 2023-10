Mimmo Lucano dopo la sentenza: “Ora spero la Rai mandi in onda la fiction con Fiorello” Dopo la sentenza che ha ribaltato il suo caso giudiziario, Mimmo Lucano può tirare un sospiro di sollievo. E ora l’ex sindaco di Riace chiede alla Rai di recuperare la fiction con Fiorello che raccontava il modello Riace.

A cura di Andrea Parrella

L'arrivo della sentenza dell'11 ottobre ha fatto tirare un sospiro di sollievo per Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace che ha visto nettamente ridimensionata la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Locri di 13 anni e due mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio. Quest'ultimo il solo reato che ha portato alla condanna di un anno e mezzo di reclusione, con pena sospesa, decisa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. La Procura generale chiedeva dieci anni e cinque mesi.

La fiction con Beppe Fiorello ispirata alla storia Mimmo Lucano

La storia di Mimmo Lucano era stata raccontata anche da una fiction con protagonista Beppe Fiorello, dal titolo "Tutto il mondo è paese", che non è più andata in onda proprio per l'impatto mediatico della vicenda giudiziaria. Alla luce dell'esito, sono in molti a chiedere al servizio pubblico di recuperare quel titolo e proporlo al pubblico. In una dichiarazione riportata da Lacnews dopo la sentenza emessa, Lucano ha commentato così:

È la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato, offeso – rimarca -. È la fine di incubo che per anni, ingiustamente, mi ha reso agli occhi della gente un delinquente. Sono stato attaccato, denigrato e accusato, anche a livello politico e non solo, quindi, giudiziario, per distruggere il ‘modello Riace', la straordinaria opportunità creata per accogliere centinaia di persone che avevano bisogno e per ridare vita e ripopolare i centri della Calabria. A questo punto spero che pure la Rai si ricreda e mandi in onda la famosa fiction girata con Fiorello a Riace.

La vicenda giudiziaria di Lucano

Una pena ridotta che sa di vittoria per Lucano, la cui trafila giudiziaria era finita al centro del dibattito politico nel 2018. Una vicenda che aveva letteralmente stravolto la vita dell'ex sindaco e smantellato il modello Riace, difeso dalle forze politiche di sinistra e fortemente osteggiato da quelle di destra.