Mare Fuori 3, la data di uscita ufficiale della serie tv su Rai 2 Mare Fuori 3 sta per tornare in onda su Rai Due, ogni mercoledì sera, a partire da febbraio: il blog di Davide Maggio ha annunciato la data di inizio ufficiale.

A cura di Gaia Martino

Manca poco per la nuova stagione di Mare Fuori. Il terzo capitolo della serie televisiva ambientata a Napoli, in un carcere minorile, con Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carmine Recano, Carolina Crescentini e il resto dei protagonisti, arriverà a febbraio su Rai Due. il blog di Davide Maggio ha annunciato la data esatta della prima serata che trasmetterà i primi due nuovi episodi di dodici.

"Mare Fuori 3 dal 15 febbraio su Rai Due"

Il blog di Davide Maggio ha annunciato che la terza stagione di Mare Fuori, diretta da Ivan Silvestrini per Rai Fiction e Picomedia, è in arrivo ogni mercoledì sera, a partire dal 15 febbraio, salvo variazioni, in prima serata su Rai Due. Due episodi a serata per un totale di 12 puntate: le porte del carcere minorile di Napoli si apriranno nuovamente per accogliere i protagonisti e seguirli nei loro percorsi di vita.

Le anticipazioni di Mare Fuori 3: di cosa parla la nuova stagione

La terza parte della serie tv toccherà in maniera più approfondita diverse tematiche, come raccontato dall'ideatrice e sceneggiatrice Cristiana Farina a Fanpage.it. I nuovi episodi parleranno in primis di amore, "una tematica importante come l'amicizia", e riserveranno grossi colpi di scena tra cui la perdita di personaggi principali della serie. "Ci saranno tutti gli attori della prima e seconda stagione, con altre entrate: ci sarà spazio per nuove storie" le parole di Cristiana Farina. Si legge su Whoopsee che con ogni probabilità il cast di Mare Fuori 3 salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio per presentare i nuovi episodi.

Il cast di Mare Fuori 3

Nel cast sono confermati Carmine (interpretato da Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (interpretato da Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas), Pino (Artem Tkachuk), Edoardo (Matteo Paolillo). La terza stagione di Mare Fuori non sarà l'ultima: nei mesi scorsi era stato annunciato da Rai il rinnovo di Mare Fuori anche per una quarta stagione.