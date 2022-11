Mare Fuori 3 arriverà a febbraio, tutte le novità sulla serie Tv di Rai2 Tra i prodotti più attesi della stagione di Rai Fiction c’è certamente Mare Fuori, che dopo il successo delle prime due stagioni tornerà a febbraio 2023 su Rai2.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà a febbraio 2023 Mare Fuori 3. Come ampiamente anticipato nei mesi scorsi, è confermato il mese di messa in onda della terza stagione della popolarissima serie che intreccia le vicende dei detenuti in un carcere minorile di Napoli. Popolarissima, accompagnata da un successo difficilmente preventivabile, torna sulle reti Rai un prodotto che si è trasformato nei mesi in un fenomeno dalle caratteristiche rare, vista l'attenzione amplificata in modo notevole dal passaggio su Netflix delle prime due stagioni di Mare Fuori.

Quando andrà in onda Mare Fuori 3

Non sono stati ancora resi noti ufficialmente i palinsesti invernali Rai, ma le notizie che circolano nelle ultime ore confermano l'arrivo di Mare Fuori nelle settimane successive al Festival di Sanremo, quindi proprio a febbraio. Sei serate, per un totale di dodici episodi per la terza stagione, che darà seguito alle vicende raccontate nella seconda.

Di cosa parla la terza stagione di Mare Fuori

La terza parte della serie tv che racconta le storie di giovani che scontano la loro pena in un carcere minorile, toccherà in maniera più approfondita diverse tematiche, come rivelato dall'ideatrice del progetto e sceneggiatrice Cristiana Farina a Fanpage.it. I nuovi episodi daranno importanza al potere dell'amore, in un'età che può essere sia salvifico che dannato, "Una tematica importante, come l'amicizia". Come annunciato nelle scorse settimane, la terza stagione riserverà anche dei grossi colpi di scena, tra cui la perdita di personaggi fondamentali fino a questo momento.

Il cast di Mare Fuori 3

Nel cast sono confermati Carmine (Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas). La terza stagione di Mare Fuori non sarà l'ultima, visto che nei mesi scorsi era stato annunciato da Rai il rinnovo di Mare Fuori anche per una quarta stagione.