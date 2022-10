Mare Fuori 3 debutterà su Rai 2, svelata la data di inizio della serie tv Mare Fuori 3, c’è una data: la pagina di Serial Things ha annunciato la data di inizio della serie tv di successo. Debutterà su Rai Due il prossimo febbraio, successivamente sarà disponibile su Netflix.

A cura di Gaia Martino

La fiction Mare Fuori sta per tornare. La fiction prodotto Rai, nata nel 2020, è arrivata su Netflix lo scorso giugno e con la piattaforma streaming è letteralmente esplosa piazzandosi tra i titoli più visti e chiacchierati. Le riprese della terza stagione sono terminate lo scorso settembre e mentre le indiscrezioni riguardanti una futura data di uscita sembravano svanire, ecco che la pagina Facebook di Serial Things ha annunciato che ad inizio 2023 la serie tv sbarcherà su Rai Due.

Quando andrà in onda Mare Fuori 3

"Mare Fuori 3, abbiamo la data": è questo l'annuncio condiviso su Facebook da Serial Things. La terza stagione della serie tv, girata e ambientata a Napoli, prodotto Rai poi divenuta un successo Netflix, debutterà su Rai Due a febbraio 2023 con due episodi a settimana. Sulla piattaforma streaming sarà invece disponibile entro la fine dell'anno prossimo.

Di cosa parla la terza stagione di Mare Fuori

La terza parte della serie tv che racconta le storie di giovani che scontano la loro pena in un carcere minorile, toccherà in maniera più approfondita diverse tematiche, come rivelato dall'ideatrice del progetto e sceneggiatrice Cristiana Farina a Fanpage.it. I nuovi episodi daranno importanza al potere dell'amore, in un'età che può essere sia salvifico che dannato, "Una tematica importante, come l'amicizia". I personaggi saranno sempre gli stessi, e a loro se ne aggiungeranno altri: "Ci sarà spazio per nuove storie", e, come rivelato dall'ultimo numero del settimanale Chi, "la nuova produzione si preannuncia ricca di colpi di scena, tra cui perdite eccellenti nel cast".

Dopo la terza, ci sarà anche una quarta stagione: i protagonisti tra cui Carmine (Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas) torneranno dunque per altre due stagioni. La direttrice di Rai Fiction lo annunciò lo scorso marzo.