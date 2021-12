Mare fuori 2, anticipazioni ultima puntata 22 dicembre: Carmine e Filippo rischiano la vita Anticipazioni della sesta e ultima puntata di Mare Fuori 2, la fiction con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani. Ecco cosa succederà nell’appuntamento del 22 dicembre.

A cura di Ilaria Costabile

A partire dal 17 novembre è tornata in prima serata su Rai2, Mare Fuori, la fiction ambientata a Napoli che ha riscontrato già un grande successo durante la prima stagione. Nei nuovi episodi ci sono ancora una volta Carolina Crescentini, Carmine Recano, Nicolas Maupas e Valentina Romani che dovranno fronteggiare le difficoltà della vita dietro le sbarre. L'appuntamento è mercoledì alle 21.25 su Rai2.

Mare fuori 2, anticipazioni sesta e ultima puntata 22 dicembre

Carmine è ormai convinto che ad uccidere Nina sia stato Pirucchio e preso dalla rabbia, procuratosi un'arma, sembra essere pronto ad ucciderlo, ma viene colto da una crisi nel momento in cui potrebbe premere il grilletto e non riesce, quindi, ad ammazzarlo. Nel frattempo Massimo, che non ha mai smesso di indagare, scopre che il colpevole non è il fedelissimo adepto di Ciro. Carmine e Filippo, quindi, decidono che è arrivato il momento di fuggire e pensano di approfittare del piano organizzato per far scappare Edoardo, non sanno che ad orchestrare il tutto c'è Wanda Di Salvo che, in realtà, vorrebbe ucciderlo. I due, quindi, sono in pericolo di vita.

Filippo scappa per fermare il matrimonio di Naditza

Scampati all'agguato destinato ad Edoardo, Filippo e Carmine corrono per fermare il matrimonio di Naditza. Intanto la situazione all'IPM si complica: entra Rosa, la sorella di Ciro, che confida a Edoardo che Mimmo ha spifferato tutto e che ha tradito i loro accordi, decide quindi di minacciare Carmine che, intanto, ha fatto ritorno in Istituto. Cardiotrap ha saputo che Gemma ha deciso di incontrare Fabio, il suo ex, decide quindi di raggiungere il ragazzo per porre fine a qualsiasi tipo di rapporto una volta e per sempre. Intanto un altro amore sboccia tra le sbarre, ed è quello tra Pino e Kubra che sono sempre più vicini.