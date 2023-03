Le riprese di Doc 3 iniziano a maggio, le prime notizie sulla nuova stagione della fiction “A maggio inizieranno le nuove riprese di Doc”. A rivelarlo Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, riferendosi alla terza stagione della serie con Luca Argentero, nei panni del dottore Andrea Fanti. Nel cast confermato anche Marco Rossetti.

A cura di Elisabetta Murina

É passato poco più di un anno dal finale di stagione di Doc 2- Nelle tue mani, la serie di successo targata Rai con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon nel cast. La terza stagione è già stata confermata e, come avevano raccontato gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli a Fanpage.it, la scrittura dei nuovi episodi era già iniziata a poca distanza dalla messa in onda degli ultimi. Oggi, a fornire qualche informazione sulle riprese è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, casa di produzione della fiction.

"Le riprese di Doc 3 a maggio"

Ospite di RTL 102.5, Bernabei si è lasciato sfuggire una piccola informazione sulla prossima stagione di Doc, che i fan più appassionati aspettano da ormai un anno. Confermato già da tempo che ci saranno i nuovi episodi, l'amministratore delegato di Lux Vide ha anticipato quando inizieranno le riprese e anche alcune presenze nel cast: "A maggio le nuove riprese. Marco Rossetti sarà nel cast, confermato Argentero". Quest'ultimo, continuerà a ricoprire il ruolo del dottor Andrea Fanti, che interpreta dalla prima stagione con grande successo. Anche Rossetti continuerà a far parte della storia nei panni del dottor Damiano Cesconi, personaggio che invece è arrivato solo nella seconda.

Il finale della seconda stagione di Doc- Nelle tue mani

L'ultima puntata di Doc 2 è andata in onda su Rai1 il 17 marzo 2022 ed è stata vista da oltre 6 milioni di spettatori. Un incredibile per una serie che, grazie anche all'autenticità del suo racconto, ha saputo conquistare il pubblico. Negli ultimi due episodi, intitolati rispettivamente Stigma e Mutazioni, l'amatissimo Doc Andrea Fanti è vicino a coronare il suo sogno, quello di riavere il ruolo di primario per cui sta lottando da quando si è risvegliato dal coma.

La strada però si rivela più difficile del previsto: si trova costretto a fare una dolorosa confessione davanti a tutti i colleghi e, come se non bastasse, un batterio ha contagiato l'intero reparto. Tutti i medici sono costretti ad affrontare una quarantena forzata e a intraprendere una lotta contro il tempo per fermare il contagio. Doc ha in mente una soluzione, ma sa benissimo che potrebbe rivelarsi estremamente rischiosa.