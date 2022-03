L’Amica Geniale continua con Anna Bonaiuto, è scoppiata di nuovo la Ferrante Fever È una vera e propria “Ferrante Fever” dopo il finale di stagione de L’Amica Geniale con una serie di iniziative e di eventi che ricordano questa grande opera.

La terza stagione de L'Amica Geniale è terminata il 27 febbraio con un colpo di scena finale che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori di Rai1: è stato svelato il volto della nuova Elena Greco, ovvero Alba Rohrwacher.Sarà proprio lei a interpretare la protagonista nella stagione finale della serie tv tratta dai quattro romanzi di Elena Ferrante. Ma la magia continua: Anna Bonaiuto, l'attrice che ha trionfato ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento proprio con "L'amore molesto", film tratto dal romanzo della Ferrante, leggerà "L'Amica Geniale". È una vera e propria Ferrante Fever dopo il finale di stagione de L'Amica Geniale con una serie di iniziative e di eventi che ricordano questa grande opera, una vera e propria "bibbia dei sentimenti".

Chi è Anna Bonaiuto

L'attrice è già la voce ufficiale dei quattro romanzi in audiolibri pubblicati da Emons Edizioni, ora tornerà in un evento speciale il 12 marzo che si terrà al Nest, il Napoli Teatro Est che si trova proprio nei luoghi del romanzo, per leggere le avventure di Lila e Lenù, il caso letterario che ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo. L'opera di Elena Ferrante si compone di quattro libri in tutto: ‘L’amica geniale’, ‘Storia del nuovo cognome’, ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, ‘Storia della bambina perduta’. Anna Bonaiuto sarà anche la co-protagonista dell'attesa serie tv "Il Re" con Luca Zingaretti, che segna l'esordio dell'attore sulla piattaforma Sky in una forma seriale differente da quella de "Il Commissario Montalbano".

Quando esce L'Amica Geniale 4

Le riprese della quarta stagione de L'Amica Geniale – Storia della bambina perduta dovrebbero cominciare entro il mese di giugno 2022. La prima puntata de L'Amica Geniale 4 dovrebbe andare in onda entro la metà del 2023, secondo le più recenti previsioni.