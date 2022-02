Chi è Francesco Serpico, il Nino Sarratore de L’amica geniale Francesco Serpico è l’attore che interpreta l’affascinante Nino Sarratore ne L’amica geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Come il resto del cast, è un esordiente assoluto formatosi nella scuola di recitazione del Theatre de Poche di Napoli. Il suo ruolo è sempre più centrale nello sviluppo della storia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'amica geniale 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Serpico è l'attore che interpreta l'affascinante Nino Sarratore ne L'amica geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Nel corso delle tre stagioni, il suo ruolo è diventato sempre più centrale in questo progetto. Come il resto del cast, da Gaia Girace a Margherita Mazzucco, anche lui è un esordiente e non ha grandi ruoli alle spalle prima di questa esperienza. Viene dalla scuola di recitazione del Theatre De Poche di Peppe Miale e ha frequentato il laboratorio di Teatro Sperimentale. Ha una pagina ufficiale su Instagram ed è seguito dall‘ agenzia "DO Cinema".

Chi è Francesco Serpico

Francesco Serpico è alto 188 centimetri ed ha capelli ricci e folti, occhi scuri e un fascino proprio come il suo personaggio. Anche lui, come Nino Sarratore, nella vita è misterioso, cupo, sempre sulla difensiva. Colpa di una sofferenza nata dal confronto con il padre, con il quale si sente in continua competizione e con la continua voglia di affrancarsi da lui e dal suo vissuto. Nella seconda stagione de L'Amica Geniale, Nino Sarratore è al centro di un triangolo amoroso tra Elena e Lila. Proprio Gaia Girace, in questa intervista per Fanpage.it, ha dichiarato che il personaggio di Nino ha portato un po' di amore nella sua vita.

Nino Sarratore sempre più protagonista de L'amica geniale

L'Amica Geniale ha in serbo un cammino luminoso per il personaggio interpretato da Francesco Serpico, rendendolo sempre più centrale nella narrazione della serie. Nella seconda stagione è conteso da Elena e Lila, in una sorta di triangolo amoroso che ha creato tensioni tra le due ragazze. Nino ha prima illuso Lenù mostrando un falso interesse nei suoi confronti e si è poi abbandonato a una storia d'amore con Lila, la migliore amica di Lenù, ferendo tremendamente i sentimenti di quest'ultima. Dopo aver portato avanti la relazione clandestina con Lila, però, le rinfaccia di essere troppo intraprendente e la lascia incinta del loro bambino. Nel corso della terza stagion

La vita privata di Francesco Serpico

Fino a qualche tempo fa, Francesco Serpico condivideva sul suo profilo Instagram foto che lo ritraevano insieme alla fidanzata, la giovane Laura Mocerino, che lo ha sempre sostenuto nel suo percorso nella serie L'amica Geniale. A oggi non si sa se i due siano ancora legati, dal momento che sui social mancano da un pò scatti insieme.