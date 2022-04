Proviamo a rispondere al quesito dei quesiti per gli amanti delle serie Netflix, ovvero: la seconda stagione di Bridgerton è meglio della prima? Se consideriamo i due protagonisti, dato il parere di chi scrive, sì. I conflitti che si determinano questa volta mi sembrano meglio delineati e, nonostante l'assenza del bel Duca di Hastings – come d'altronde ha già scritto per noi Ilaria Costabile nella lunga recensione, Il Duca di Hastings non ci manca affatto – questa nuova coppia appare dal punto di vista narratologico, molto più completa. Merito del carisma dei due attori, Jonathan Bailey e Simone Ashley, rispettivamente Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Le situazioni che si generano nel loro rapporto richiamano anche le arie e le atmosfere di una genuina commedia degli equivoci.

Però, se consideriamo tutta la sceneggiatura, credo ci sia un ‘big no' da analizzare. Perché la struttura della seconda stagione sembra quasi ripetersi rispetto alla prima, che in questo senso ha potuto godere di maggiore orizzontalità, tra tutti il mistero di Lady Whistledown, mancato e mal rinnovato in questa seconda stagione. Tra le varie critiche che arrivano dagli spettatori, invece, ci sono anche alcune che appaiono immotivate. C'è chi si lamenta, infatti, della differenza con i libri, ma questo sembra assurdo, considerato che tutto il progetto di Shonda Rhimes prende apertamente le distanze dalla saga letteraria. Però, la frattura è fatta: il successo della serie ha portato anche a un nuovo successo della saga (date un'occhiata alle classifiche dei libri più venduti dell'ultimo mese), che quindi ha portato inevitabilmente chi arriva adesso alla lettura a un confronto che, tutto sommato, appare impietoso per quanto ingeneroso.

A Bridgerton 2, però, corrisponderà un Bridgerton 3. Questo è un fatto. Come è un fatto che Bridgerton 2 è un altro grande successo di Netflix, forse il più grande dopo Squid Game in ordine di tempo.