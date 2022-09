La Regina del Sud Sandra Ávila Beltrán fa causa a Netflix: “Voglio il 40% dei diritti” Sandra Ávila Beltrán, potente boss del narcotraffico, ha citato in giudizio Netflix e Telemundo per la serie “La Reina del Sur” che ritiene ispirate alla sua vita.

A cura di Stefania Rocco

Chiede il 40% dei proventi generati dalla serie tv che ritiene ispirata alla sua vita Sandra Ávila Beltrán, potente boss del narcotraffico scarcerata nel 2015. La donna ha citato in giudizio Netflix e Telemundo per la “Reina del Sur”, serie che ha conquistato il pubblico dell’America Latina prima di essere esportata all’estero. Sandra Avila Beltran non ci sta e chiede la sua parte di diritti. Sostiene che sia la sua storia ad avere ispirato a sceneggiatura. “Voglio la mia parte, mi spetta. Quella serie tv è stata costruita sulla mia vita”, questa la richiesta.

La storia di Sandra Ávila Beltrán

Reina del Sur, disponibile sul catalogo Netflix, racconta la storia di una donna riuscita a imporsi nell’ambiente prettamente maschilista dei cartelli messicani. Sandra Ávila Beltrán, che sostiene la serie racconti la sua storia, veniva chiamata la “Regina del Pacifico” per avere contribuito alla creazione del gruppo di Sinaloa, tra i più potenti nella gestione del traffico di cocaina verso gli Stati Uniti. Ci era riuscita agganciando per prima il colombiano Clan del Golfo che ha procurato ai Sinaloa enormi quantità di droga a un prezzo più basso da quello offerto dai cartelli di Cali e Medellìn. Dal punto di vista privato, è stata sposata con due ex poliziotti poi uccisi dai sicari dei cartelli concorrenti.

Il declino è cominciato insieme alla relazione con il boss colombiano Juan Diego Espinoza. Finisce quindi nel mirino della Dea e, insieme al compagno, viene arrestata nel 2007. Accusata di avere trasferito cocaina e di riciclaggio (ma non tutte le prove raccolte contro di lei hanno retto in tribunale) è stata scarcerata nel 2015. Decine sono gli aneddoti legati alla sua bellezza, come le sedute di botulismo in carcere a causa delle quali un medico è stato arrestato. Sandra Ávila Beltrán chiede adesso che Netflix e Telemundo le corrispondano ciò che ritiene le spetti di diritto. I suoi legali hanno già depositato la richiesta.