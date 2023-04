La nuova serie di Zerocalcare: quando esce Questo mondo non mi renderà cattivo, la trama e il trailer Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare, sarà disponibile su Netflix a partire dal 9 giugno. La serie si compone di sei episodi della durata di mezz’ora ciascuno.

C'è grande attesa per Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie di animazione per Netflix scritta e diretta da Zerocalcare. L'annuncio era stato fatto lo scorso novembre, creando subito grandi aspettative tra i fan della serie. Nella serie torna tutto il mondo narrativo di Zerocalcare e i suoi personaggi: Secco, Sarah e l'Armadillo, visti anche in Strappare lungo i bordi.

Quando esce la nuova serie di Zerocalcare: la data di uscita delle puntate

Questo mondo non mi renderà cattivo, nuova serie di Zerocalcare, sarà disponibile su Netflix a partire dal 9 giugno. Il debutto sarà ovviamente in contemporanea con tutti i Paesi in cui la piattaforma Netflix è disponibile. La serie si compone di sei episodi della durata di mezz’ora ciascuno.

Di cosa parla Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare

Questo mondo non mi renderà cattivo parla di un vecchio amico di Zerocalcare che torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. La serie racconta quindi della difficoltà di rimanere se stessi in mezzo a un mondo così ricco di contraddizioni. La serie trae ispirazione da un brano di un cantautore folk romano, Path. È una sorta di mantra, una frase che Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di compiere scelte di cui pentirsi, rinnegando i propri ideali pur di togliersi dai guai.

Il trailer della serie di Zerocalcare

Nel teaser trailer che Netflix rilascia oggi, le prime immagini dell’attesissima serie animata prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing.