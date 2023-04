Black Mirror 6, quando esce la nuova stagione su Netflix: nel cast anche Aaron Paul di Breaking Bad Netflix ha annunciato la data di uscita di Black Mirror 6: i nuovi episodi saranno disponibili a partire da giugno. Poi, come si vede nel primo trailer, la conferma di alcune new entry nel cast, come Aaron Paul di Breaking Bad.

A cura di Elisabetta Murina

Svelata la data di uscita della sesta stagione di Black Mirror. I nuovi episodi della serie saranno disponibili su Netflix a partire da giugno, a più di tre anni di distanza dagli ultimi. L'annuncio ufficiale sui canali social della piattaforma, dove è stato reso noto anche il primo trailer.

Quando esce Black Mirrror 6

"L'hai immaginata. L'hai aspettata. L'hai temuta". Così Netflix ha annunciato sui social l'uscita della nuova stagione di Black Mirror, la serie prodotta da Charlie Brooker e giunta alla sua sesta stagione. I nuovi episodi saranno disponibili a partire da giugno, anche se per il momento non si conosce ancora il giorno. Una lieta notizia che i fan aspettavano da ormai tre anni, dal momento che la quinta stagione è stata distribuita nel 2019.

Il cast di Black Mirror 6

Come nel resto delle stagioni, anche in Black Mirror 6 ogni episodio seguirà una storia a sè stante dalle altre. In particolare, come mostra il primo trailer, nel cast ci saranno alcuni nomi di cui si vociferava da tempo. Uno dei protagonisti delle nuove storie sarò la star di Breaking Bad Aaron Paul, poi la conferma della presenza di Salma Hayek, già in House of Gucci, Michael Cera (Arrested Development), Annie Murphy (Schitt's Creek), Ben Barnes (Tenebre e ossa), Daniel Portman (Il Trono di Spade), Himesh Patel (Station Eleven), Samuel Blenkin (The Witcher: Blood Origin) e tanti altri. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sui singoli episodi, anche se l'ideatore Charlie Brooker ha precisato:

