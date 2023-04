The Witcher, la terza stagione divisa in due parti: ecco quando sarà su Netflix Netflix ha annunciato finalmente la data di uscita della terza stagione di The Witcher. La serie sarà divisa in due volumi: ecco quando sarà disponibile in piattaforma.

Netflix ha annunciato finalmente la data di uscita della terza stagione di The Witcher. Il seguito delle avventure di Geralt di Rivia, il personaggio protagonista della serie fantasy interpretato da Henry Cavill, arriverà in tutti i 190 Paesi in cui il servizio è disponibile in due parti: il volume 1 sarà disponibile a partire dal 29 giugno con i primi 5 episodi, il volume 2 sarà disponibile dal 27 luglio con gli ultimi 3 episodi. La serie è stata girata anche in Italia e in Croazia, Slovenia, Galles, Marocco e in Inghilterra.

La trama di The Witcher 3

La sinossi ufficiale di The Witcher 3: "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

Il cast di The Witcher

Nel cast tornano ovviamente Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia e Anya Chalotra che riprende il ruolo di Yennefer di Vengerberg. E ancora: Freya Allan nel ruolo della Principessa Cirilla di Cintra, Joey Batey nel ruolo iconico di Ranuncolo e Myanna Buring nel ruolo di Tissaia. Eamon Farren nel ruolo di Cahir), Mimî M Khayisa nel ruolo di Fringilla, Royce Pierreson nel ruolo di Istredd, Anna Shaffer nel ruolo di Triss Merigold, Mecia Simson nel ruolo di Francesca, Tom Canton nel ruolo di Filavandrel, Christelle Elwin nel ruolo di Mistle e Meng’er Zhang nel ruolo di Milva. Quattro alla regia: Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun.