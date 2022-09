La foto del morso di Armie Hammer in House of Hammer è un fake, l’immagine rimossa dalla serie Si è rivelata essere un clamoroso fake l’immagine del presunto morso di Armie Hammer inserita nella serie scandalo House of Hammer. Fornita da Courtney Vucekovich, una delle donne che accusa l’attore, è stata presa dal web.

A cura di Stefania Rocco

Sono decine i passaggi controversi raccontati dalla serie House of Hammer, ultimo progetto di Discovery+ che racconta la vita e le presunte perversioni della famiglia Hammer dopo lo scandalo che ha travolto Armie Hammer, star di Chiamami con il tuo nome. La serie raccoglie testimonianze e mostra prove, una delle quali è risultata essere un clamoroso falso. Si tratta della foto del presunto morso che Armie avrebbe dato a Courtney Vucekovich, una delle donne che lo accusano. Vucekovich sostiene di avere decine di foto e testimonianze degli abusi subiti. Ma almeno in quel caso, i fatti sembrano smentirla.

La foto del morso a Courtney Vucekovich

In una parte del documentario, mentre Courtney racconta la scena della violenza subita, sullo schermo scorrono le immagini di quella che viene descritta dalla didascalia come la sua spalla. Sopra, ben inciso, il segno di un violento morso. “Penso che Armie abbia fatto quella foto”, racconta la donna, “Morde molto forte e ti dice di indossare quei segni come un distintivo d’onore, quasi come se fossi fortunata ad averli”. Sarà il tribunale a decidere se le accuse mosse contro l’attore sono vere. Ma è certo che la foto di quel morso non lo è. Si tratta di una immagine caricata su Pinterest da una utente, un'immagine completamente slegata dalla vicenda degli abusi ed è la stessa che Courtney fornisce come prova affinché supporti la sua tesi.

La foto mostrata nel documentario insieme alla didascalia "la spalla di Courtney"

La foto usata nella serie è stata originariamente caricata da una utente su Pinterest

Courtney Vucekovich: “Credevo fosse una mia foto”

Raggiunta da People dopo le segnalazioni a proposito della foto inserita in House of Hammer, Courtney Vucekovich si è giustificata spiegando di essersi confusa a causa delle tantissime foto archiviate sul suo telefono. “Durante il periodo con Armie, ho ricevuto numerosi messaggi tra cui innumerevoli foto e video. Il segno del morso mostrato era una foto inviata da Armie all’interno di una nostra conversazione archiviata e, più di un anno dopo, ho pensato che fosse una mia foto dato che ho dozzine di foto che ritraggono i suoi abusi sul mio corpo”. Discovery ha deciso di rimuovere l’immagine dalla serie.