Kim Cattrall: “Non ho visto And Just Like That, ho chiuso con Samantha Jones”

A dicembre 2021 è avvenuto il grande ritorno di Sex And The City con un revival che ha visto ancora gli iconici personaggi "cresciuti" come protagonisti, eccetto uno. In And Just Like That ha fatto molto chiacchierare l'assenza di Samantha Jones, interpretata da Kim Cattrall e – per molti – si è sentita la mancanza. Ora che gli amanti della serie tv aspettano il secondo capitolo del reboot, sperano anche di rivedere la frizzante seduttrice libertina, presente nella prima stagione solo "da remoto". Ma resteranno delusi. In una lunga intervista a Variety l'attrice 65enne, impegnata oggi in altri lavori, ha confessato di non aver neanche visto il sequel della serie che l'ha resa famosa: non prenderà parte ai nuovi episodi.

Le parole di Kim Cattrall

"Parti di Samantha Jones sono con me, l'ho interpretata ed amata" ha confessato Kim Cattrall a Variety, eppure in quel personaggio – stando alle sue parole – non si sarebbe mai sentita a suo agio. "Mi sentivo come se fossi stata scritturata come una cougar, il che è diventato non così positivo come per altri aspetti. La gente dice: "L'hai coniato tu". Non sentivo che faceva parte del mio personaggio". E così, finito il secondo film, chiarì subito che non avrebbe preso parte ad un possibile terzo progetto, ha spiegato: "Tutta me stessa disse: "Ho finito"".

Non mi è mai stato chiesto di far parte del reboot. Ho chiarito i miei sentimenti dopo il possibile terzo film, quindi l'ho scoperto come tutti gli altri – sui social media.

A Variety ha inoltre raccontato di non aver visto And Just Like That: "Ne ho sentito parlare e hanno sentito la mia mancanza, questo è il miglior complimento che un attore possa ricevere". Sicura della sua decisione, un "no" secco è stata la sua risposta riguardo un probabile ritorno nei nuovi episodi.

Penso che lo spettacolo originale sia davvero fantastico, ma quello era un periodo diverso.

L'attrice è orgogliosa di quanto sia amato il suo (vecchio) personaggio ma ormai con lui ha chiuso:

Non so come sentirmi, è un personaggio finito per me, non continua. Ci penserei di più forse se non fossi impegnata in Queer as Folk o How I Met Your Father. Samantha sembra un eco del passato. Mi fa sentire potente il fatto di essermi lasciata alle spalle qualcosa di cui sono così orgogliosa. L'ho amata, l'ho amata tanto.

Il rapporto con Sarah Jessica Parker

Alla domanda riguardo i vecchi dissapori con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall ha smentito: "Be', non sarebbe mai successo comunque. Quindi nessuno deve preoccuparsi di questo". Ma l'attrice ha confermato di non esser mai stata "amica" delle sue ex compagne di set, ha aggiunto: "Credo che dipenda da come si definiscono gli amici. Penso che eravamo colleghe. Le mie colleghe non sono mie amiche. Era un rapporto professionale".