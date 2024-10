Kaos, la serie Netflix cancellata dopo una sola stagione: il buon passaparola non è bastato

video suggerito

Non è vero che il passaparola salverà il mondo (e le serie tv). Kaos, l'ottimo prodotto Netflix che rivisita la mitologia greca in chiave moderna (con Jeff Goldblum nel ruolo di Zeus), si ferma dopo una sola stagione. È considerato uno dei titoli più belli e avvincenti di questo 2024, su Rotten Tomatoes ha conquistato un 76% dalla critica e un 83% dal pubblico, quindi non proprio male male male. Evidentemente, però, non abbastanza per le implacabili metriche di Netflix.

La notizia diffusa da Aurora Perrineau in un post poi rimosso

La notizia è stata diffusa da Aurora Perrineau, una delle protagoniste della serie, tramite un post su Instagram, poi rimosso. Nel suo lungo sfogo, l'attrice ha condiviso i ricordi più belli vissuti sul set di Kaos e le emozioni nostalgiche che lasciavano intuire la fine dello show. La conferma è arrivata quando un fan le ha chiesto nei commenti se la serie fosse stata cancellata, e Aurora ha risposto: "Purtroppo sì". A meno di clamorosi ripensamenti, che comunque non sono nuovi ai vertici di Netflix, lo show si ferma qui, dopo una sola stagione.

Di cosa parla Kaos

Kaos, ideata da Charlie Covell (The End of the F***ing world), riporta le diatribe degli dei ai giorni nostri. Zeus (Jeff Goldblum) è un dio volubile e vanesio, assetato di potere che vive con l'altrettanto ambiziosa moglie Hera (Janet McTeer). I suoi figli lo detestano e ignorano, tranne Dioniso (Nabhaan Rizwan). Zeus è un uomo alpha classico: si concede spesso scappatelle con giovanissime umane e mette su figli su figli. Dopo la profanazione di un monumento all'Olimpo, Zeus trama vendetta ma la profezia che vuole la caduta degli dèi sarà inesorabile e colpirà il mondo idilliaco del dio capriccioso e arrogante. Nel cast, oltre ai già citati, anche Killian Scott, Debi Mazar, Leila Farzad e Misia Butler.