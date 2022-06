Il sequestro Dozier – Un’operazione perfetta: la sfida delle BR alla Nato in un documentario Sky Il racconto tra luci e ombre del sequestro Dozier raccontato magistralmente dalla nuova docu-serie Sky Original, dal 13 giugno alle 21.15 su Sky Documentaries.

Tra il 1981 e il 1982, il generale NATO James Lee Dozier fu rapito dalle Brigate Rosse. Fu un caso storico, non era mai accaduto prima che un alto ufficiale degli Stati Uniti d'America venisse rapito dai terroristi. Il racconto tra luci e ombre del sequestro è raccontato magistralmente dalla nuova docu-serie Sky Original "Il sequestro Dozier – Un'operazione perfetta", in arrivo su Sky Documentaries da lunedì 13 giugno alle 21.15. Quattro episodi realizzati da Dazzle, scritti da Davide Azzolini, Fulvio Bufi e Massimiliano Virgilio, con la regia di Nicolangelo Gelormini.

La trama della docuserie

Il generale James Lee Dozier restò sotto il controllo dei terroristi per 42 giorni; un tempo nel quale il governo e le forze dell'ordine italiani si battono per evitare la tragedia. L'epilogo tragico del sequestro Moro era avvenuto soltanto tre anni prima. Con un blitz spettacolare, nel covo padovano dei brigatisti, le forze dell'ordine salvano la vita del generale e arrestano l'intero gruppo. Sembra tutto risolto, ma non è così:

Il confine tra vittime e carnefici si assottiglia: una squadra speciale della polizia di stato è accusata di aver perpetrato atroci torture e violenze sui brigatisti, sotto diretto ordine delle istituzioni italiane. Il caso si riapre.

Le sinossi degli episodi

La serie indaga un'epoca drammatica della storia d'Italia attraverso le interviste al generale Dozier e ai testimoni diretti, tra filmati e immagini di archivio. Queste le sinossi degli episodi:

Rapimento senza riscatto – 13 giugno h.21.15

Un gruppo di terroristi, travestiti da idraulici, rapisce il generale americano della NATO James Lee Dozier poco prima del Natale del 1981. Non passa molto prima che le Brigate Rosse rivendichino il fatto. Cosa significherebbe per il governo italiano se, al pari di Moro, il generale venisse giustiziato?

A ogni costo – 13 giugno h.22.15

Mentre Dozier è nelle mani dei brigatisti, nella vicenda compare una figura misteriosa che si aggira per i commissariati di polizia, durante gli interrogatori.

La notte della verità – 20 giugno h.21.15

Il 28 gennaio 1982, Dozier viene liberato grazie ad un’operazione perfetta: le forze di polizia irrompono nell’appartamento padovano dove è tenuto prigioniero, senza sparare neppure un colpo. I brigatisti responsabili del sequestro vengono tutti arrestati e il plauso delle alte cariche di Stato e del governo americano è unanime. I poliziotti sono degli eroi, ma alcuni particolari inquietanti potrebbero macchiarne l’operato.

Ritirata strategica – 27 giugno h.21.15

Per le BR, il fallimento del sequestro Dozier equivale al colpo di grazia: l’organizzazione si sfalda. Col tempo, però, le dolorose testimonianze di chi si è trovato faccia a faccia con De Tormentis si sommano, fino a non poter più essere ignorate. Il magistrato Vittorio Borraccetti decide di far luce sulla faccenda, rivelando macabre verità.