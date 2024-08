video suggerito

Il saluto fascista del Mussolini di Luca Marinelli nel poster di M. Il figlio del secolo Una grafica iconica per la serie tv che si propone di raccontare la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. Anteprima mondiale a Venezia 81, dal 2025 per gli abbonati Sky e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Prosegue la marcia di avvicinamento a M. – Il figlio del secolo, l'attesa serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller per Bompiani. È stato pubblicato il poster, realizzato da Vertigo/Federico Mauro, nel quale si vede Benito Mussolini salire verso il punto più alto di un braccio alzato, un saluto fascista. Una grafica iconica per la serie tv che si propone, al pari di quanto ha fatto Antonio Scurati, di raccontare la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli e diretto da Joe Wright. Grande attesa per l'anteprima mondiale all'81esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Dal 2025 per gli abbonati Sky e NOW.

Il cast di M. – Il figlio del secolo

Accanto a Luca Marinelli nel cast ci sono Francesco Russo (L'amica geniale, Call My Agent – Italia, A classic horror story), che interpreta Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, The Good Mothers, Favolacce) nei panni di Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti (Ricordi?, Tina Anselmi – Una vita per la democrazia) in quelli di Donna Rachele; Federico Majorana (Prisma, Favolacce, Padre Pio) interpreta Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (EO, Prisma, Baby) è invece Italo Balbo. Completano il cast: Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova) che interpreta Albino Volpi; Maurizio Lombardi (The Young Pope, The New Pope, 1992, Ripley) nei panni di Emilio De Bono; Gianmarco Vettori (Briganti, Padrenostro) in quelli di Dino Grandi; Gaetano Bruno (Indivisibili) che interpreta Giacomo Matteotti; Paolo Pierobon (Qui rido io, 1994) nei panni di Gabriele D’Annunzio; Elena Lietti (Il Miracolo, Anna, Il sol dell’avvenire, Siccità) è Velia Titta, moglie di Giacomo Matteotti; Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè – Principe Libero) nel ruolo di Cesare Maria de Vecchi; Gabriele Falsetta (Io sono l’amore) in quello di Roberto Farinacci. Vincenzo Nemolato (La chimera, Tutto chiede salvezza, Supersex) sarà invece Vittorio Emanuele III.