Il prequel de La Bella e la Bestia è stato annullato per “motivi creativi” Le riprese del prequel de La Bella e la Bestia, che avrebbe dovuto raccontare in otto episodi le vicende di Gaston e Le Tont anni prima del classico Disney, sono state annullate per “motivi creativi”.

A cura di Elisabetta Murina

Il prequel de La Bella e la Bestia, che avrebbe dovuto raccontare in otto episodi le vicende di Gaston e Le Tont, non ci sarà, almeno per il momento. Il sito americano Deadline ha fatto sapere che il progetto della serie di Disney+, è stato sospeso per "motivi creativi". L'annuncio arriva a cast già completo e a pochi mesi dall'inizio delle riprese, previsto per questa estate.

Perché il prequel de La Bella e La Bestia è stato annullato

I motivi principali per cui il progetto è stato annullato, come riporta Deadline, sarebbero di natura creativa, problemi con le sceneggiature e le musiche originali, in ritardo con i tempi previsti. Oltre a questo ci sarebbe anche la tempistica delle riprese, inizialmente previste per l'inizio della primavera e poi posticipate all'estate, che non può subire ulteriori rimandi. In autunno infatti, fanno sapere fonti vicino al sito americano, sarebbe stato impossibile girare per via delle condizioni meteorologiche e dalla disponibilità del cast. Gli attori Josh Gad e Luke Evans, che avrebbero dovuto interpretare i due personaggi principali, hanno confermato e commentato via twitter la notizia. Evans ha scritto: "Questo per noi è un messaggio molto triste da condividere. Arrivederci, per ora, da Gaston e Le Fou".

Cosa avrebbe dovuto raccontare

Il prequel de La Bella e la Bestia, diviso in otto puntate, avrebbe dovuto raccontare la storia d'amore tra Gaston e Le Tont, anni prima delle vicende narrate nel classico Disney. Le Tont è il primo personaggio apertamente gay della Disney e negli episodi avremmo dovuto conoscerlo mentre parte per un viaggio con la sorellastra Tilly e Gaston, dopo che una sorprendente rivelazione sul passato viene alla luce.