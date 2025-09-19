Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: un articolo diffamatorio disturba Adelaide e Marcello

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre. Nei nuovi episodi, Marcello e Adelaide devono fare i conti con un articolo diffamatorio, Enrico ha un problema di cui non parla con nessuno. L’appuntamento con le nuove puntate del Paradiso delle Signore 8 è alle ore 16:00 su Rai1.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 9, in onda da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre. La trama dei nuovi episodi racconta importanti colpi di scena. Sul conto di Adelaide e Marcello viene pubblicato un articolo diffamatorio che cercano di smentire in tutti i modi, Caterina fa già qualche guaio al Paradiso, mentre Salvo ed Elvira sono preoccupati per il loro bambino. L'appuntamento con le nuove puntate del Paradiso delle Signore 8 è alle ore 16:00 su Rai1.

Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni della puntata di lunedì 22 settembre

Caterina è ormai una Venere, a tutti gli effetti e intanto al Paradiso si scopre chi è il nuovo stilista di Galleria Milano Moda, si tratta di Ettore Marchesi. Il progetto Paradiso Donna si sta pian piano formando e Roberto, approfittando del successo ottenuto dal romanzo di Rosa Camilli, decide di organizzare un evento di letture dedicato alle scrittrici contemporanee. Enrico ha sempre più dolore alla mano, ma non lo confida a nessuno. Adelaide è felice per i preparativi del matrimonio con Marcello, ma qualcuno minaccia la loro felicità.

Conaro scrive un articolo su Adelaide e Marcello: la trama dell'episodio di martedì 23 settembre

Un articolo diffamatorio sulla Contessa e Marcello sta per essere pubblicato da Anselmo Conaro, ma Umberto chiedendo aiuto a Tancredi prova a fermare la pubblicazione. Adelaide è presa dal matrimonio e propone una sfida ai due stilisti, Botteri ed Ettore, sceglierà tra i loro modelli quelli per le sue damigelle. Caterina, nei primi giorni al Paradiso, rovina uno scialle, intanto Rosa non riesce e dimenticare Marcello. Marina Valli sorprende Matteo con una visita inaspettata, ma lui capisce che senza Odile non riesce a comporre. Nel frattempo Umberto riesce a non far pubblicare l'articolo.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 24 settembre:

L'articolo, in realtà, è stato pubblico e a Villa Guarnieri non può non esserci tensione. Matteo si avvicina ad Odile, ma Ettore non demorde e prova a conquistare l'attenzione della ragazza. Enrico non si decide a confidare il suo problema alla mano. Fulvio chiede a Concetta se può riparare lo scialle che Caterina ha rovinato e così conclude la sua prima vendita. Adelaide è convinta che l'articolo sia stata opera di Umberto, ma Marcello prova a calmarla.

Marcello invita Rosa a cena: le anticipazioni di giovedì 25 settembre

Adelaide e Odile vogliono incontrare Conaro per ascoltare cosa ha da dire, Umberto chiede a Rosa di pubblicare un articolo in cui si possa risollevare l'immagine di Marcello e Adelaide. Ettore mostra ad Odile un modello per l'abito da sposta della madre, mentre Botteri trova una nuova ispirazione. Marina ha un malore al circolo e viene soccorsa da Enrico, Marcello invita Rosa a cena, sul suo conto lei ha appena scritto un articolo. Salvo ed Elvira prendono una decisione per salvaguardare la salute del figlio.

La trama della puntata di venerdì 26 settembre

Andrea continua a tossire, per cui Elvira e Salvo vorrebbero lasciare Milano e andare vicino al mare. Al Paradiso si pensa di poter realizzare scialli personalizzati e le Veneri preparano un corredo per il ricovero di Marina in ospedale, dove c'è Matteo, anche se continua a pensare ad Odile. Marina deve essere operata e sarà Enrico a farlo, ma teme per il dolore alla mano.