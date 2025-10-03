Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Elvira e Salvatore si trasferiscono, arriva Johnny

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre. Nei nuovi episodi, arriva il cugino di Delia, Johnny, che turberà Irene. Elvira e e Salvatore prendono una decisione importante. L’appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 8 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre. La trama dei nuovi episodi racconta importanti colpi di scena: arriva il cugino di Delia, Johnny, che turberà Irene. Elvira e e Salvatore prendono una decisione importante. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni di lunedì 6 ottobre

Il segreto delle foto compromettenti tra Rosa e Marcello viene finalmente svelato: è stato Tancredi a sottrarle, per poi consegnarle a Barbieri con l’intento di tenerle lontane da Adelaide. Rosa, intanto, non riesce a portare a termine l’intervista con Margherita Hack e si apre la ricerca di un nuovo volto femminile per le pagine del Paradiso Donna. Sul fronte medico, Enrico si trova davanti a una scelta che potrebbe segnare la fine della sua carriera da chirurgo: non riesce ad accettare il patto proposto da Di Meo. Nel frattempo, Mimmo, durante una manifestazione pacifica, ferma un ragazzo che gli rivela un dettaglio sconvolgente: essere parente di Delia.

La trama dell'episodio di martedì 7 ottobre

Marcello guarda avanti e sogna una nuova vita con Adelaide. Per questo la conduce a visitare un elegante attico nel cuore di Milano, chiedendole di lasciare Villa Guarnieri. Una proposta che destabilizza la contessa, tanto da spingerla a confidarsi con Marta e Odile. Tancredi, invece, prova a tendere una mano a Rosa per recuperare l’intervista perduta con Margherita Hack: ma la sua parola sarà davvero affidabile? Intanto Elvira e Salvatore prendono una decisione che cambia tutto: lasceranno la città per trasferirsi in Liguria. L’arrivo di Johnny, il cugino di Delia, porta entusiasmo e vitalità, ma Irene resta in allerta: qualcosa in lui la mette profondamente a disagio.

Delia de Il Paradiso delle Signore 8

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 8 ottobre

Dopo tanti tentennamenti, Enrico torna sui propri passi e decide di stringere il patto con Di Meo, rientrando in servizio. Nel frattempo, Adelaide sembra sorprendere tutti accettando l’idea di Marcello: la contessa annuncia di voler visitare l’attico insieme al suo promesso sposo. Ma se Odile fatica a immaginare un nuovo cambiamento, Umberto è letteralmente terrorizzato all’idea di perdere la donna. Per Salvo, invece, un imprevisto si trasforma in un’occasione: Ciro pensa infatti di rilevare le sue quote della Caffetteria, anche a costo di chiedere un prestito.

Le anticipazioni di giovedì 9 ottobre

La tanto attesa intervista a Margherita Hack va finalmente in onda al Paradiso Donna. Tancredi ne approfitta per avvicinarsi a Rosa, invitandola a cena. L’astrofisica, invece, conquista tutti e propone alle Veneri un incontro speciale: assistere insieme a un’eclissi lunare dall’Osservatorio di Brera. Caterina sogna di partecipare, ma riuscirà a convincere il padre? Intanto Ettore porta a Umberto una nuova idea per Galleria Milano Moda, ispirata proprio al fenomeno celeste, mentre Di Meo mette in contatto Enrico con un chirurgo svizzero che potrebbe aiutarlo a curare la mano.

Cosa succede nella puntata di venerdì 10 ottobre

Le scelte di Adelaide continuano a turbare Odile, che trova conforto confidandosi con Rosa. Intanto Concetta riceve una brutta notizia dalla banca, mentre le Veneri restano senza parole: nei loro armadietti trovano gli inviti ufficiali per le nozze di Adelaide e Marcello. Enrico, invece, vive con crescente inquietudine le bugie che sta raccontando a Marta, convinto di non meritarla. Odile ringrazia Ettore per la sua idea sulla vetrina e per la serata speciale all’osservatorio. Intanto, al Circolo, i soliti battibecchi tra Umberto e Marcello animano l’atmosfera, mentre Ciro deve fare i conti con un duro colpo: il prestito che sperava non arriverà.