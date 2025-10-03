Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito
Il Paradiso delle signore 8

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Elvira e Salvatore si trasferiscono, arriva Johnny

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre. Nei nuovi episodi, arriva il cugino di Delia, Johnny, che turberà Irene. Elvira e e Salvatore prendono una decisione importante. L’appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1.
I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre. La trama dei nuovi episodi racconta importanti colpi di scena: arriva il cugino di Delia, Johnny, che turberà Irene. Elvira e e Salvatore prendono una decisione importante. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni di lunedì 6 ottobre

Il segreto delle foto compromettenti tra Rosa e Marcello viene finalmente svelato: è stato Tancredi a sottrarle, per poi consegnarle a Barbieri con l’intento di tenerle lontane da Adelaide. Rosa, intanto, non riesce a portare a termine l’intervista con Margherita Hack e si apre la ricerca di un nuovo volto femminile per le pagine del Paradiso Donna. Sul fronte medico, Enrico si trova davanti a una scelta che potrebbe segnare la fine della sua carriera da chirurgo: non riesce ad accettare il patto proposto da Di Meo. Nel frattempo, Mimmo, durante una manifestazione pacifica, ferma un ragazzo che gli rivela un dettaglio sconvolgente: essere parente di Delia.

La trama dell'episodio di martedì 7 ottobre

Marcello guarda avanti e sogna una nuova vita con Adelaide. Per questo la conduce a visitare un elegante attico nel cuore di Milano, chiedendole di lasciare Villa Guarnieri. Una proposta che destabilizza la contessa, tanto da spingerla a confidarsi con Marta e Odile. Tancredi, invece, prova a tendere una mano a Rosa per recuperare l’intervista perduta con Margherita Hack: ma la sua parola sarà davvero affidabile? Intanto Elvira e Salvatore prendono una decisione che cambia tutto: lasceranno la città per trasferirsi in Liguria. L’arrivo di Johnny, il cugino di Delia, porta entusiasmo e vitalità, ma Irene resta in allerta: qualcosa in lui la mette profondamente a disagio.

Leggi anche
Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre: le strategie di Umberto e i segreti di Enrico
Delia de Il Paradiso delle Signore 8
Delia de Il Paradiso delle Signore 8

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 8 ottobre

Dopo tanti tentennamenti, Enrico torna sui propri passi e decide di stringere il patto con Di Meo, rientrando in servizio. Nel frattempo, Adelaide sembra sorprendere tutti accettando l’idea di Marcello: la contessa annuncia di voler visitare l’attico insieme al suo promesso sposo. Ma se Odile fatica a immaginare un nuovo cambiamento, Umberto è letteralmente terrorizzato all’idea di perdere la donna. Per Salvo, invece, un imprevisto si trasforma in un’occasione: Ciro pensa infatti di rilevare le sue quote della Caffetteria, anche a costo di chiedere un prestito.

Le anticipazioni di giovedì 9 ottobre

La tanto attesa intervista a Margherita Hack va finalmente in onda al Paradiso Donna. Tancredi ne approfitta per avvicinarsi a Rosa, invitandola a cena. L’astrofisica, invece, conquista tutti e propone alle Veneri un incontro speciale: assistere insieme a un’eclissi lunare dall’Osservatorio di Brera. Caterina sogna di partecipare, ma riuscirà a convincere il padre? Intanto Ettore porta a Umberto una nuova idea per Galleria Milano Moda, ispirata proprio al fenomeno celeste, mentre Di Meo mette in contatto Enrico con un chirurgo svizzero che potrebbe aiutarlo a curare la mano.

Cosa succede nella puntata di venerdì 10 ottobre

Le scelte di Adelaide continuano a turbare Odile, che trova conforto confidandosi con Rosa. Intanto Concetta riceve una brutta notizia dalla banca, mentre le Veneri restano senza parole: nei loro armadietti trovano gli inviti ufficiali per le nozze di Adelaide e Marcello. Enrico, invece, vive con crescente inquietudine le bugie che sta raccontando a Marta, convinto di non meritarla. Odile ringrazia Ettore per la sua idea sulla vetrina e per la serata speciale all’osservatorio. Intanto, al Circolo, i soliti battibecchi tra Umberto e Marcello animano l’atmosfera, mentre Ciro deve fare i conti con un duro colpo: il prestito che sperava non arriverà.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”
Ascolti tv 1 ottobre: i dati in assenza della Flotilla in tv
Francesca Albanese irritata con Labate in tv: "Lo avrebbe chiesto a chi irrompeva nei ghetti durante il fascismo?"
La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5, spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Andrea Parrella
Caos Rai, Vespa attacca la Flotilla: "Non ve ne fotte niente di Gaza"
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: "Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico"
Barbara Floridia tuona contro Bruno Vespa: "Sulla Flotilla usa gli stessi argomenti di Meloni"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views