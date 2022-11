“Il Dono”, il corto di Natale Disney: il legame tra fratelli con la voce di Diana Del Bufalo “Il Dono” è il tradizionale cortometraggio animato Disney legato al concetto di famiglia: questa volta si celebra l’affetto tra fratelli con la voce di Diana Del Bufalo.

Disney ha lanciato il nuovo cortometraggio di Natale. Una tradizione lunga ormai tre anni che si inserisce nel solco di "Una famiglia, infinite emozioni". Dura tre minuti e celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili. Con questo corto si conclude la trilogia.

Il Dono, il corto con la voce di Diana Del Bufalo

"Il Dono" ci porta di nuovo nella famiglia natalizia Disney. Questa volta al centro c'è il legame tra i fratelli che viene vissuta attraverso gli occhi della bambina più piccola, Ella, che adesso deve abituarsi a nuove dinamiche familiari. Al cuore della storia troviamo un adorato peluche di Topolino che unisce presente, passato e futuro. All’inizio del corto, infatti, c'è Max, il fratello maggiore, che dà il peluche di Topolino a Ella per regalarle un po’ di conforto durante la notte. Successivamente, durante il loro primo incontro, Ella dona il peluche al nuovo arrivato in segno di benvenuto in famiglia. La vita è un cerchio.

La trilogia

"Una famiglia, infinite emozioni" è una trilogia. Lola è stato il primo cortometraggio di Natale realizzato da Disney, è stato presentato nel 2020 con la voce di Serena Rossi. In questo primo capitolo, i fan hanno incontrato per la prima volta Nicole e sua nonna Lola e hanno scoperto quanto profondo fosse il loro legame. Un Nuovo Papà è stato il secondo capitolo del Natale 2021. Nicole, ormai cresciuta e diventata mamma, con i suoi bambini Max ed Ella danno il benvenuto al nuovo papà adottivo Mike. I corti Disney hanno realizzato quasi 200 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Come di consueto, Disney ha preparato nuove collezioni di prodotti ispirati al corto, incluso il peluche di Topolino del licenziatario Simba. In questi tre anni, milioni di bambini in tutto il mondo hanno ricevuto il calore dell'abbraccio del peluche protagonista dei tre corti.