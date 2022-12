Il discorso della Regina tagliato nella serie Harry e Meghan, la doppiatrice: “Trova le differenze” L’esperta di comunicazione Susie Ashfield ha pubblicato un TikTok che mostra le differenze tra la versione originale del discorso della Regina e quella di Netflix. Il senso sarebbe stato quello di rappresentare forzatamente la Corona come un’istituzione opprimente.

A cura di Giulia Turco

A ridosso dell’uscita della serie su Harry e Meghan parte seconda, si scopre che Netflix avrebbe modificato il discorso della Regina Elisabetta pronunciato in occasione del suo 21esimo compleanno con un'intenzione ben precisa: cambiarne e forzare il significato delle sue dichiarazioni, in modo da rappresentare la Corona come un'istituzione opprimente.

La versione originale e quella della serie Netflix a confronto

La critica arriva da parte di Susie Ashfield, doppiatrice ed esperta di comunicazione, che su TikTok ha pubblicato un video dal titolo “The Queen Vs Netflix. Trova le differenze”. “Non avevo intenzione di dire nulla sul documentario Netflix di Harry e Meghan perché non ha nulla a che fare con me, ma sono una ‘Communication coach’”, ha fatto sapere l'esperta come riferisce il Daily Mail.

La doppiatrice mette a confronto le sue versioni. In quella originale il discorso della Regina recita: “Dichiaro davanti a tutti voi che la tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo”. Nella versione del documentario diventa: “Dichiaro davanti a tutti voi che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al servizio della nostra grande famiglia imperiale, a cui tutti quanti apparteniamo”. In sostanza, le parole “al vostro servizio” riferite al popolo britannico sarebbero state tagliate dal discorso, lasciando che il focus fosse sulla devota fedeltà della Regina al Commonwealth e alla Corona intesa come istituzione.

Quando esce la seconda parte della serie su Harry e Meghan

Intanto, c’è grande attesa per l'uscita degli ultimi due episodi della docu-serie, in uscita giovedì 15 dicembre su Netflix. Verrà raccontato il loro addio all Royal Family così come la loro nuova vita in America. Ci si aspetta che, dopo i primi tre episodi scarni di colpi di scena, questi ultimi due capitoli finali possano rivelare davvero qualcosa di più di quanto già non conoscessimo di questa storia.