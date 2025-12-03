HBO Max arriva in Italia, da quando sarà disponibile e perché potrebbe cambiare molte cose

Arriva in Italia a partire dal 13 gennaio la piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Discovery, si tratta di HBO Max, nella quale convergeranno le serie HBO Original, come le nuove produzioni italiane al centro dell'offerta, ovvero Portobello sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora e anche il caso di Melania Rea, con protagonista Maria Esposito. La notizia è interessante nell'ambito delle piattaforme streaming e delle paytv perché potrebbe incidere, in maniera significativa, sulla fruizione dei contenuti originali, da serie a film, ma anche nell'ambito sportivo, con la possibilità di assistere ai principali eventi sportivi, tra calcio, tennis e molto altro, che potrebbero traghettare un folto gruppo di appassionati verso la nuova realtà targata Warner Bros.

Quando arriva HBO Max in Italia

Dopo l'annuncio lo scorso febbraio di Alessandro Araimo, ad di Warner Bros. Discovery per il Sud Europa, finalmente arriva in Italia a partire dal 13 gennaio 2026 la piattaforma streaming HBO Max, già distribuita in 100 Paesi, ha un'offerta in cui sono incluse le serie più conosciute e seguite al mondo, film che hanno sbancato al botteghino, ma anche sport in diretta. Il pubblico italiano, infatti, tramite la piattaforma potrà vedere contenuti di HBO, Warner Bros.

Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport. Ciò significa che il pubblico potrà avere accesso alle serie più note degli ultimi anni, come Game of Thrones, il cui spin off arriverà a inizio anno, o ancora il medical drama The Pitt, ma anche The White Lotus e film iconici come Dune, Harry Potter, Superman e altri ancora. Chiunque deciderà di abbonarsi avrà la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti, a seconda delle proprie esigenze.

Le serie italiane più attese di HBO Originals

Tra i prodotti più attesi in Italia, che rientrano negli HBO Originals, ci sono Portobello la nuova serie di Marco Bellocchio con protagonista Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, che arriverà in piattaforma il 20 febbraio. La serie racconterà la vicenda giudiziaria che vide al centro il noto conduttore televisivo, ingiustamente accusato di avere legami con la mafia. Ancora in produzione, invece, la serie su Melania Rea, con protagonista Maria Esposito e che ripercorre il femminicidio del 2011, attraverso anche il racconto che in quegli anni fecero i media.

Non mancheranno novità come le docuserie Gina Lollobrigida: Diva Contesa, in cui si racconterà la contesa per l'eredità dell'attrice, e Saman che racconta la lotta per la libertà di una giovane donna pachistana uccisa dai suoi stessi familiari per essersi ribellata al volere da loro imposto. Tra i film, invece, ci sarà Nonostante di Valerio Mastandrea e a febbraio arriverà Squali il film con James Franco e Lorenzo Zurzolo presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Gli eventi sportivi in diretta

Saranno accontentati anche gli appassionati di sport che, infatti, potranno seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, disponibili per tutti gli abbonati. I pacchetti disponibili per la piattaforma consentono di aggiungere anche i contenuti di Eurosport, che includono i due tornei del Grande Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros) e anche 300 giorni di ciclismo con i tre Grandi Giri e le Classiche, gli sport invernali, con i Mondiali e la Coppa del mondo, la FA Cup di calcio, la UFC, l’atletica, i motorsport e molto altro.

Reciso l'accordo con Sky, Warner Bros. Discovery si lega a Dazn

L'avvio della partnership tra Warner Bros. Discovery e Dazn, quindi, ha consentito alla piattaforma in arrivo da gennaio in Italia, di poter aver un ricco comparto sport, che consente agli utenti di poter assistere ai principali eventi sportivi della stagione. Precedentemente Warner Bros era legata a Sky, con cui l'accordo è ancora in essere fino al 31 dicembre, ma la notizia del termine della collaborazione risale allo scorso luglio. Sky, infatti, ha stipulato un nuovo accordo con Disney, destinato pian piano ad implementare i contenuti della paytv con quelli di FX, Hulu e altri ancora.