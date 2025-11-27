I canali Disney tornano su Sky: dal 1° dicembre si parte con Disney Jr

Riparte la partnership tra Sky e Disney. Dal 1° dicembre comparirà un nuovo canale, Disney Jr, pensato per i più piccoli con cartoni animati, ma non è da escludere l’integrazione di serie tv e film, a seguito della fine della collaborazione con Warner Bros.

Un grande ritorno è previsto su Sky, dove riappariranno i canali tv Disney, dedicati ai più piccoli, a seguito di una partnership avviata tra l'emittente e la nota casa di produzione. Dal 1° dicembre, infatti, sarà attivo un nuovo canale Disney Jr, pensato per bambini in età prescolare. Dallo scorso luglio, invece, è terminata la collaborazione con Warner Bros.

Dal 1° dicembre su Sky arriva Disney Jr per tutti i bambini

A partire dal 1° dicembre, quindi, su Sky arriva un nuovo canale, si tratta di Disney Jr, pensato per i bambini che ancora non frequentano le scuole elementari, per accompagnarli nelle loro scoperte, grazie a storie e personaggi diventati iconici per le generazioni passate. Ogni racconto è stato pensato per alimentare la fantasia dei bambini, regalando loro dei momenti di puro divertimento insieme ai genitori. La programmazione sarà disponibile anche on demand e prevede non solo cartoni animati, ma anche serie tv e giochi, che stimolano la creatività dei più piccoli, chiamati a cantare, ballare, giocare e apprendere.

Nuovo accordo tra Sky e Disney: tornano i cartoni animati

Secondo Italia Oggi, Sky starebbe rivedendo le proprie partnership in base ai propri abbonati. L'accordo con Disney arriva nel momento in cui si è chiusa, in via definitiva, la collaborazione di Sky Italia con Warner Bros. Discovery. Dallo scorso luglio, infatti, sono spariti dalla piattaforma Sky i canali Eurosport, Discovery e anche quelli del gruppo WBD. Dal prossimo 31 dicembre, invece, andranno via anche Cartoon Network e Boomerang, insieme ai film Warner e alle serie Hbo. L'accordo con Disney, infatti, prevede di rimpinguare tutti i contenuti persi con la fine dell'intensa con Warner Bros. Da qui l'esigenza di reintegrare e riorganizzare i contenuti Disney, Fx, Hulu sui canali televisivi lineari. In futuro, quindi, non si escludono sviluppi sul fronte dei cartoni animati, della serialità, dei film e documentari su Sky.