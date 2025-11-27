Programmi tv
video suggerito
video suggerito

I canali Disney tornano su Sky: dal 1° dicembre si parte con Disney Jr

Riparte la partnership tra Sky e Disney. Dal 1° dicembre comparirà un nuovo canale, Disney Jr, pensato per i più piccoli con cartoni animati, ma non è da escludere l’integrazione di serie tv e film, a seguito della fine della collaborazione con Warner Bros.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
1 CONDIVISIONI
Immagine

Un grande ritorno è previsto su Sky, dove riappariranno i canali tv Disney, dedicati ai più piccoli, a seguito di una partnership avviata tra l'emittente e la nota casa di produzione. Dal 1° dicembre, infatti, sarà attivo un nuovo canale Disney Jr, pensato per bambini in età prescolare. Dallo scorso luglio, invece, è terminata la collaborazione con Warner Bros.

Dal 1° dicembre su Sky arriva Disney Jr per tutti i bambini

A partire dal 1° dicembre, quindi, su Sky arriva un nuovo canale, si tratta di Disney Jr, pensato per i bambini che ancora non frequentano le scuole elementari, per accompagnarli nelle loro scoperte, grazie a storie e personaggi diventati iconici per le generazioni passate. Ogni racconto è stato pensato per alimentare la fantasia dei bambini, regalando loro dei momenti di puro divertimento insieme ai genitori. La programmazione sarà disponibile anche on demand e prevede non solo cartoni animati, ma anche serie tv e giochi, che stimolano la creatività dei più piccoli, chiamati a cantare, ballare, giocare e apprendere.

Nuovo accordo tra Sky e Disney: tornano i cartoni animati

Secondo Italia Oggi, Sky starebbe rivedendo le proprie partnership in base ai propri abbonati. L'accordo con Disney arriva nel momento in cui si è chiusa, in via definitiva, la collaborazione di Sky Italia con Warner Bros. Discovery. Dallo scorso luglio, infatti, sono spariti dalla piattaforma Sky i canali Eurosport, Discovery e anche quelli del gruppo WBD. Dal prossimo 31 dicembre, invece, andranno via anche Cartoon Network e Boomerang, insieme ai film Warner e alle serie Hbo. L'accordo con Disney, infatti, prevede di rimpinguare tutti i contenuti persi con la fine dell'intensa con Warner Bros. Da qui l'esigenza di reintegrare e riorganizzare i contenuti Disney, Fx, Hulu sui canali televisivi lineari. In futuro, quindi, non si escludono sviluppi sul fronte dei cartoni animati, della serialità, dei film e documentari su Sky.

Programmi TV
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Beatrice Luzzi: “Samira Lui alla Ruota? Perfetta per quel tipo di tv. Al GF schiacciata da Cesara, tornerei a una condizione”
Beatrice Luzzi: "Lontana dalla tv ha dato vita alla mia pulsione creativa"
L'intervista a Beatrice Luzzi: da concorrente ad opinionista GF, al libro in uscita
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views