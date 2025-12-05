Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema

Netflix acquista Warner Bros. Discovery per 82,7 miliardi: è ufficiale. Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. Hollywood non sarà più la stessa.

L'affare del secolo è realtà. Netflix e Warner Bros. Discovery hanno annunciato l'accordo definitivo, poche ore dopo le prime voci dell'accordo. Il colosso dello streaming acquisirà Warner Bros., compresi gli studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. Un'operazione che ridisegna completamente la mappa del potere a Hollywood e che porta sotto un unico tetto alcuni dei franchise più redditizi della storia dell'intrattenimento.

L'accordo ha un valore totale di circa 82,7 miliardi di dollari, con un valore azionario di 72 miliardi, hanno comunicato le aziende. L'annuncio arriva dopo settimane di guerra di offerte che ha visto Netflix confrontarsi con Paramount Skydance di David Ellison e Comcast.

I numeri dell'operazione che cambia Hollywood

La transazione, in contanti e azioni, è valutata 27,75 dollari per azione WBD. Ogni azionista di Warner Bros. Discovery riceverà 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni ordinarie Netflix per ciascuna azione WBD detenuta alla chiusura della transazione. L'operazione dovrebbe concludersi nei prossimi 12-18 mesi, dopo la separazione precedentemente annunciata della divisione reti TV di WBD, Discovery Global, in una nuova società quotata in borsa, il cui completamento è ora previsto per il terzo trimestre del 2026.

Cosa si porta a casa Netflix: un impero di contenuti senza precedenti

Secondo le aziende, "questa acquisizione unisce due business pionieristici dell'intrattenimento, combinando l'innovazione di Netflix, la portata globale e il servizio di streaming migliore della categoria con l'eredità centenaria di storytelling di classe mondiale di Warner Bros.".

Ma tradotto in pratica, cosa significa? Netflix mette le mani su un catalogo che spazia da capolavori intramontabili del cinema classico – Casablanca, Quarto potere, Il mago di Oz – a fenomeni culturali moderni come Friends e The Big Bang Theory. E poi c'è l'intero arsenale HBO: I Sopranos, Il Trono di Spade, The Wire, Sex and the City, una collezione di serie che hanno ridefinito la televisione premium.

A questo si aggiunge l'universo DC completo con Batman, Superman, Wonder Woman e tutti i personaggi dei DC Studios. E naturalmente, i diritti su Harry Potter, uno dei franchise più redditizi di sempre.

Le parole dei protagonisti: "Definiremo il prossimo secolo di storytelling"

"La nostra missione è sempre stata intrattenere il mondo", ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix. "Combinando l'incredibile libreria di show e film di Warner Bros. – dai classici senza tempo come Casablanca e Quarto potere ai favoriti moderni come Harry Potter e Friends – con i nostri titoli che definiscono la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio. Insieme, possiamo dare al pubblico più di ciò che ama e aiutare a definire il prossimo secolo di storytelling".

Greg Peters, co-CEO di Netflix, ha aggiunto: "Warner Bros. ha contribuito a definire l'intrattenimento per più di un secolo e continua a farlo con straordinari dirigenti creativi e capacità produttive. Con la nostra portata globale e il nostro modello di business collaudato, possiamo presentare a un pubblico più ampio i mondi che creano, offrendo ai nostri membri più opzioni, attirando più fan nel nostro servizio di streaming migliore della categoria, rafforzando l'intera industria dell'intrattenimento e creando più valore per gli azionisti".

David Zaslav, presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, ha commentato: "L'annuncio di oggi combina due delle più grandi aziende di storytelling al mondo per portare a ancora più persone l'intrattenimento che amano guardare di più. Per più di un secolo, Warner Bros. ha emozionato il pubblico, catturato l'attenzione del mondo e plasmato la nostra cultura. Unendoci a Netflix, assicureremo che le persone di tutto il mondo continueranno a godere delle storie più risonanti del mondo per le generazioni a venire".

La promessa su cinema e HBO Max: "Manterremo le operazioni attuali"

Una delle questioni più spinose dell'operazione riguardava il futuro delle uscite cinematografiche in sala. Netflix ha dichiarato di aspettarsi "di mantenere le operazioni attuali di Warner Bros. e costruire sui suoi punti di forza", incluse le uscite al cinema per i film.

Una promessa che potrebbe placare le preoccupazioni di registi ed esercenti, che nei giorni scorsi avevano lanciato l'allarme su un possibile strangolamento del mercato cinematografico. Resta da vedere se Netflix manterrà l'impegno a lungo termine o se questa sia solo una dichiarazione d'intenti per facilitare l'approvazione normativa.

Nel breve termine, Netflix ha segnalato che manterrà HBO Max come servizio distinto, pur vantando l'aggiunta dei contenuti HBO e HBO Max alla sua lineup. "Aggiungendo le profonde librerie cinematografiche e televisive e la programmazione HBO e HBO Max, i membri Netflix avranno ancora più titoli di alta qualità tra cui scegliere", ha affermato l'azienda. "Questo permette anche a Netflix di ottimizzare i suoi piani per i consumatori, migliorando le opzioni di visione ed espandendo l'accesso ai contenuti".

Ma la vera domanda è: cosa succederà ora? Netflix manterrà davvero l'impegno verso le sale cinematografiche? HBO Max rimarrà un servizio separato o verrà gradualmente assorbito nella piattaforma principale? E soprattutto, come reagiranno le autorità antitrust di fronte a una concentrazione di potere senza precedenti nell'industria dell'intrattenimento?