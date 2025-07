Effetto Sinner, guerra di Tv e piattaforme: DAZN e Discovery sfidano Sky con un nuovo accordo

La partita dello sport tra Tv e piattaforme nei prossimi anni si giocherà anche sul tennis e Warner Bros. Discovery avrà un ruolo fondamentale in questo senso. Dopo la separazione storica da Sky a seguito al mancato rinnovo dell'accordo tra i due gruppi, gli appassionati che vorranno vedere Eurosport 1 e 2 dovranno adottare altre soluzioni.

Il nuovo accordo tra DAZN e Warner Bros. Discovery

Tra queste DAZN, che annuncia in queste ore il prolungamento e rafforzamento della partnership con Warner Bros. Discovery. Dai prossimi mesi, oltre ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2 che erano già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si legge dal comunicato che "saranno disponibili anche le competizioni integrali con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis, sulla scia dell'effetto Sinner. E poi ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismodel calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), oltre a tutta una serie di discipline, tra cui le principali degli sport invernali, golf e motori.

Anche Nove, Real Time e DMax su DAZN

Che quello di DAZN sia un comunicato di sfida al concorrente diretto Sky è palese e lo si intuisce anche dall'aggregazione dell'intrattenimento, perché gli abbonati avranno la possibilità di fruire direttamente in piattaforma di canali come Nove, Real Time, DMax e anche Discovery Channel dal prossimo autunno.

Dopo le difficoltà dell'ultima stagione, la strategia di rilancio di DAZN passa dall'approfittare della separazione storica tra Discovery e Sky per rimarcare il valore della propria offerta con due dei quattro Slam di tennis che avranno verosimilmente Jannik Sinner come protagonista, puntando al contempo ad ampliare le possibilità e i motivi di permanenza dei fruitori anche oltre i semplici eventi sportivi, con l'offerta di intrattenimento dei canali in chiaro, su uno dei quali. Warner Bros. Discovery ha scelto di trasmettere in chiaro le ultime due finali Slam con Sinner protagonista.