Salta il docufilm su Pippo Baudo, progetto in alto mare e in Rai non si sa chi se ne occupi

Il docufilm in ricordo di Pippo Baudo, previsto per il 7 giugno, non si farà. Il progetto, di cui non è chiaro chi se ne occupi in Rai, avrebbe incontrato dei ritardi produttivi che non avrebbero permesso la realizzazione del “best of” dedicato al maestro della tv.

Il docufilm in ricordo di Pippo Baudo, in occasione del suo 90esimo compleanno, il prossimo 7 giugno, non si farà. La Rai aveva dichiarato che per omaggiare il grande conduttore, padre di tanti programmi che hanno fatto la storia della televisione, avrebbe imbastito un documentario che ne raccontasse la carriera, ma il progetto sembra essere in alto mare.

Salta il ricordo di Pippo Baudo nel giorno del suo compleanno

Innanzitutto, fonti Rai contattate da Fanpage dichiarano che non si tratterebbe di un progetto curato da Rai Documentari, quindi ad occuparsi di questo ricordo è un altro comparto dell'azienda, non bene individuato. Attorno alla vicenda, quindi, c'è comunque qualcosa di non propriamente chiaro. Stando a quanto riportato da Adnkronos, infatti, ci sarebbero state non poche difficoltà nella realizzazione di quello che, a conti fatti, sarebbe dovuto essere un documentario. Ripercorrere ben sessant'anni di carriera di uno dei grandi maestri della tv non è certo impresa semplice, per cui è verosimile che, come riportato dall'agenzia di stampa, ci siano stati dei "ritardi produttivi". La mole di materiale da utilizzare afferente all'universo Baudo non è cosa da sottovalutare, per cui fare un lavoro di cernita, oltre che di montaggio, che fosse godibile e soprattutto che fosse pronto per il giorno del suo compleanno, ovvero il 7 giugno, quando avrebbe spento 90 candeline, ma soprattutto a quasi un anno di distanza dalla sua scomparsa, non era un'impresa da poco. Ma la Rai, al momento, non è riuscita a costruire questo lungometraggio inedito, immaginato come un intreccio dei momenti più belli, indimenticabili e anche inediti legati al conduttore.

Uno speciale nel pomeriggio del 7 giugno

Nel frattempo, però, nonostante per domenica 7 giugno sia prevista la messa in onda della partita della Nazionale contro la Grecia, è nel pomeriggio che la rete ammiraglia si ritaglierà uno spazio per il conduttore. Nel pomeriggio, infatti, dopo l'appuntamento conclusivo di Domenica In, è previsto uno speciale che racchiuda proprio le migliori edizioni del programma della domenica con Baudo alla conduzione. Per vedere il docufilm, quindi, bisognerà aspettare i tempi necessari per la realizzazione.