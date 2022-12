Harry e Meghan la serie, i dettagli inediti della loro storia d’amore nelle foto mai viste prima Dalle istantanee scattate alla Sono House di Londra, dove è avvenuto il primo incontro con Harry in incognito, ai momenti in Canada, prima del matrimonio e senza fede al dito. Il viaggio in Botswana, la vita all’interno del Frogmore Cottage di Windsor e lo scatto del loro addio Buckingham Palace.

A cura di Giulia Turco

I gossip sulla presunta crisi, su fantasiosi tradimenti e presunti figli illegittimi non porteranno altro che a questo: accendere i riflettori su Harry e Meghan che, a breve, riveleranno la loro versione della storia. Quella del loro amore e quella centenaria della famiglia reale che ha subito una irrimediabile frattura.

Cosa aspettarci dalla serie Netflix su Harry e Meghan

A due anni di distanza dalla clamorosa intervista ad Oprah Winfrey, Harry e Meghan torneranno a prendere la scena mediatica. Lo faranno con l’attesissima autobiografia del principe e con una docu-serie targata Netflix, alla quale si sono dedicati negli ultimi anni. L’idea è quella di raccontare le loro verità sul divorzio dalla Corona, sulle ragioni profonde che li hanno spinti a prendere le distanze da un sistema che ha tenuto Harry oppresso per una vita intera e che non ha saputo ascoltarlo. Il riemergere dal dramma, il risanare le ferite. Questa serie, attesissima in tutto il mondo, sarà un tuffo nelle loro vite presenti e passate. Inevitabilmente attirerà critiche, ma al tempo stesso consacrerà Harry e Meghan come personaggi iconici ai quali dei quali il nostro secolo non potrà più fare a meno.

Le foto inedite della loro storia d'amore

Le fonti britanniche parlano di costi di realizzazione attorno agli 88 milioni di dollari, con troupe televisive che hanno seguito la coppia durante la loro vita familiare in California così come durante gli incontri pubblici nel Regno Unito, nonostante il disaccordo della Corona. Come rivelano le foto inedite del trailer, ci racconteranno il loro amore sin dal primo incontro con immagini mai viste prima. Dalle istantanee scattate alla Sono House di Londra, dove si dice sia avvenuto il loro primo incontro con Harry in incognito che indossa occhiali e cappello, ai momenti trascorsi in Canada, dove Meghan viveva prima delle nozze, ai tempi di Suites. Lo dimostrano gli scatti di Harry, in atteggiamenti rilassati, senza fede al dito. Poi il viaggio in Botswana nel 2016, le foto all’interno del Frogmore Cottage che hanno ristrutturato per 2 milioni e mezzo di sterline e lo scatto del loro tour d’addio a Buckingham Palace nel 2020, mentre lasciano la residenza mano nella mano.