Gli eredi della terra, cast e trama del sequel de La Cattedrale del Mare su Netflix e Canale 5 A partire da domenica 17 aprile, in prima serata su Canale 5, arriva il sequel della serie spagnola “La Cattedrale del mare”. Si tratta de “Gli Eredi della Terra” che approda su Netflix dal 15 aprile con i nuovi episodi.

A cura di Ilaria Costabile

Con un milione e mezzo di copie vendute, i romanzi scritti da Ildefonso Falçones rappresentano un vero e proprio fenomeno letterario, che è stato riadattato prontamente a serie televisiva, riscontrando lo stesso riscontro da parte pubblico. Dopo il successo della miniserie "La Cattedrale del mare", in onda su Canale 5 a giugno del 2020, sta per arrivare sulla rete il sequel della fortunata serie spagnola, ovvero "Gli Eredi della Terra", che debutterà domenica 17 aprile in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Saranno tre gli appuntamenti con la serie che, intanto, arriva in tutto il mondo anche su Netflix a partire dal 15 aprile.

La trama de Gli eredi della terra, dove eravamo rimasti

La serie è ambientata a Barcellona, nel 1387, durante il Concilio di Costanza, e l'autore delinea una società in cui si intrecciano i bisogni delle classi più povere e quelli della nobiltà, capricciosa e indolente, che pretende se mai mettersi davvero in gioco. In questo contesto emerge la figura di un uomo che ambisce ad una per la quale non sia necessario sacrificare i propri affetti e la dignità. Ed ecco, quindi, che troviamo Arnau Estanyol, ormai anziano, ricopre il ruolo di amministratore del Piatto di Santa Maria del Mar e probiviro di Barcellona. Lui e sua moglie Isabel sembra che abbiano trovato una loro tranquillità, ma con la morte di Re Pietro gli equilibri della città sono messi a dura prova: il Principe Giovanni prende il comando, con lui, i Puig pronti a vendicarsi. Nessuno osa opporsi alla loro vendetta, tranne Hugo Llor (David Solans, giovane; Yon González, adulto), un 12enne che ha trovato in Arnau un mentore. Questo ragazzo, che pian piano diventerà un uomo, ha un sogno: diventare costruttore di navi. Ma saranno proprio i Puig, a mettere in atto contro di lui un'ostilità alimentata da anni.

Il cast completo: attori e personaggi

Il cast di Gli eredi della terra sarà un mix di nuovi e vecchi personaggi, ecco quindi chi interpreterà i protagonisti del secondo capitolo della storia.. Gli spettatori ritroveranno

Aitor Luna è Arnau Estanyol

Michelle Jenner è Isabel.

David Solans interpreta il ruolo del protagonista da giovane

Yon González è Hugo Llor, il protagonista da adulto.

Elena Rivera interpreta Caterina Llor

Rodolfo Sancho interpreta Bernat Estanyol

Aria Bedmar è Mercè

Quanti episodi sono e dove vederli in streaming

Dopo il trionfo della stagione precedente, torna in prima serata il sequel della saga "La Cattedrale del mare", ambientato sempre a nella Barcellona del Quattrocento. Sono previste tre puntate della serie, a cadenza settimanale, con appuntamento ogni domenica sera su Canale 5. Gli episodi su Netflix, invece, sono otto e si potranno vedere dal 15 aprile, in anteprima e avranno una durata di 50 minuti, a differenza delle puntata in onda su Mediaset, che solitamente ne accorpano due in un'unico appuntamento.