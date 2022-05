Giustizia per tutti, anticipazioni terza e ultima puntata del 31 maggio: il finale di stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, in onda martedì 31 maggio 2022. Nel finale di stagione della fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales la verità sulla morte di Beatrice. L’appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler.

L’ultima puntata di Giustizia per tutti

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Giustizia per tutti. L'episodio finale della serie con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales andrà in onda martedì 31 maggio 2022, dunque la fiction non andrà in onda di mercoledì come le precedenti puntate. Nel finale, Roberto Beltrami scoprirà la verità sulla morte della moglie Beatrice e si accosterà a un segreto che potrebbe incastrare delle persone insospettabili. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler.

Giustizia per tutti, anticipazioni ultima puntata del 31 maggio

Rocio Munoz Morales interpreta Victoria Bonetto

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Giustizia per tutti in onda martedì 31 maggio 2022. Nell'ultimo episodio, Roberto si occupa del caso di Fabio. Quest'ultimo deve difendersi dall'accusa di avere ucciso la sua ex fidanzata. Per Beltrami, tuttavia, non sarà affatto facile scovare il vero responsabile. Intanto, il rapporto tra Roberto e Victoria si fa sempre più intenso, fino ad arrivare a una svolta. Beltrami, poi, si occuperà di un nuovo caso che ha a che fare proprio con Victoria Bonetto.

Roberto e la verità sulla morte di Beatrice

Raoul Bova interpreta Roberto Beltrami

Nell'ultima puntata di Giustizia per tutti, Roberto si occupa del caso di un professore universitario che deve difendersi da un'accusa gravissima, quella di avere ucciso una sua studentessa. Beltrami apprende che quell'uomo è stato docente anche di Victoria, che sembra essere sinceramente colpita dall'accaduto. Roberto, barcamenandosi tra i suoi casi e il rapporto con Victoria, non trascura mai la figlia Giulia con la quale tenta tutto il possibile per riportare il rapporto allo splendore di un tempo. Le indagini sulla morte di Beatrice proseguono fino a quando non avviene una svolta clamorosa. Daniela è fondamentale per arrivare alla verità. Qualcuno che si fa sempre più pericoloso, continua a pedinare Roberto per impedirgli di scoprire un segreto che potrebbe portare in prigione persone insospettabili. Nel corso di un finale che si preannuncia col botto, gli spettatori apprenderanno tutta la verità sul mistero che aleggia attorno a Beatrice. L'appuntamento è martedì 31 maggio alle ore 21:20 su Canale5.