Giustizia per tutti, anticipazioni seconda puntata 25 maggio: Roberto e l’omicidio di Beatrice

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Giustizia per tutti, in onda mercoledì 25 maggio. La miniserie con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è ormai a un passo dal finale di stagione, dato che si compone di soli tre episodi. Nella seconda puntata, Roberto sarà sempre più vicino alla verità sull'omicidio di Beatrice. Scoprirà l'identità dell'uomo che era con lei, la notte della sua morte. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Giustizia per tutti, anticipazioni seconda puntata del 25 maggio

Le anticipazioni della seconda puntata della serie Giustizia per tutti, in onda mercoledì 25 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Nel secondo episodio, sarà sempre più evidente l'intuito di Roberto nelle indagini. Stavolta, però, si troverà ad affrontare un caso che lo metterà a dura prova. Beltrami, infatti, dovrà approfondire il caso di Saverio, che è stato accusato di avere ucciso suo fratello Cosimo. A rendere più difficile la situazione, il fatto che l'uomo non conservi alcun ricordo della notte della morte del fratello, a causa di una perdita di memoria.

Roberto è a un passo dalla verità sulla morte di Beatrice

Nella seconda puntata di Giustizia per tutti, Roberto arriverà finalmente a un punto decisivo dell'indagine sull'omicidio della moglie Beatrice. Beltrami, infatti, scoprirà che la notte in cui la donna è morta, si trovava con Tommaso Randelli. Roberto lo incontra, ma tra loro scoppiano scintille che si concretizzano in una denuncia per aggressione che Randelli fa a Roberto. Intanto, Beltrami indagherà anche sul caso di Julio, accusato di avere ucciso la sua datrice di lavoro. A chiedere disperatamente aiuto allo studio legale è la moglie di Julio, Maria Pilar. Roberto, anche stavolta, non si tirerà indietro. La sua priorità resta quella di tentare di salvaguardare la dignità di persone che sono vittime della giustizia.