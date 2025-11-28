Gaffe in Un professore 3: scritte sui muri finiscono in scena, sui social scoppia il caso

La terza stagione di Un professore, la fiction Rai con Alessandro Gassmann, è finita sotto la lente d'ingrandimento dei telespettatori più attenti. Durante il quarto episodio, intitolato "Popper: gli errori", una scena ambientata in esterni ha rivelato un dettaglio che non è passato inosservato: sullo sfondo, chiaramente visibili sul muro di un edificio, compaiono scritte tra cui "Manuel bisessuale".

Il frame incriminato mostra Gassmann in una conversazione con alcuni personaggi della serie, mentre alle loro spalle il muro presenta diverse scritte, probabilmente graffiti preesistenti sul set di ripresa.

Svista o scelta consapevole?

La domanda che ora circola sui social è: si tratta di una svista della produzione o di una scelta stilistica voluta? L'ipotesi più probabile propende per un errore di continuità. Durante le riprese in location reali, soprattutto in contesti urbani, è frequente che sui muri compaiano scritte di vario genere. Solitamente la produzione si occupa di coprirle, cancellarle o modificarle in post-produzione, oppure sceglie angolazioni che le escludano dall'inquadratura.

In questo caso, però, qualcosa è sfuggito. Le scritte non solo sono rimaste visibili, ma si trovano in una posizione centrale rispetto alla scena, rendendo difficile non notarle per chi guarda con attenzione. Nel caso specifico di Un professore 3, la scritta "Manuel bisessuale" non costituisce tecnicamente un contenuto offensivo, ma il contesto narrativo la trasforma in un elemento fuori luogo. La serie affronta temi sociali delicati con una certa sensibilità, e la presenza di questa scritta, per quanto casuale, stride con il tono generale della produzione.

La reazione del pubblico

Sui social, la scoperta ha fatto discutere. C'è chi ha ironizzato sull'accaduto, trasformandolo in meme e commenti sarcastici sulla cura della produzione Rai. Altri hanno invece sottolineato come queste sviste siano sintomatiche di un approccio talvolta superficiale nella fase di post-produzione delle fiction italiane.