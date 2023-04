Gabriel Garko torna sul set 6 anni dopo: al via le riprese della nuova fiction Se potessi dirti addio

Gabriel Garko torna sul set per le riprese di Se potessi dirti addio, la nuova serie televisiva diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che lo vedrà protagonista al fianco di Anna Safroncik.

Sono partite le riprese di Se potessi dirti addio, la nuova serie televisiva di Canale 5 prodotta da Jeki Production per Mediaset, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La nuova fiction segna il ritorno di Gabriel Garko sul set dopo la scelta di ritirarsi dalle scene sei anni fa e sarà affiancato da Anna Safroncik. L'attore reduce dalla sua turbolenta avventura a Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Giada Lini nella serie televisiva interpreterà il ruolo di Marcello, un uomo affascinante colpito da un'amnesia.

Se potessi dirti addio, la nuova serie tv di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta la storia di Marcello (Gabriel Garko), un uomo affascinante che ha perso la memoria, e Elena, neuropsichiatra che proverà ad aiutarlo a recuperare i suoi ricordi. La donna, interpretata da Anna Safroncik, è in cerca del responsabile della morte del marito: insieme a Marcello lotterà per portare alla luce la drammatica verità, legata ad un imprevedibile passato che li accomuna.

Nel 2018 Gabriel Garko raccontò i motivi che lo avevano spinto ad un momentaneo ritiro dopo l'ultimo lavoro con la fiction L'onore e il rispetto. L'attore dichiarò di aver sentito la necessità di mettere in pausa la sua carriera nel mondo del cinema e del piccolo schermo per ritrovare la pace interiore smarrita:

Ho trovato una pace interiore che prima tutto sommato non avevo, grazie a persone amiche e a libri sul pensiero e sulla fisica quantistica. Ho tagliato via i rami secchi, ho messo virgole dove serviva un punto e vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo.