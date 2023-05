Full Monty 25 anni dopo: ecco la serie tv che riprende la storia del film La serie tratta dal film premio BAFTA seguirà lo stesso gruppo di fratelli dalla post-industriale Sheffield che si ritrovano ancora una volta in difficoltà con il lavoro. Questa volta però ci sono al seguito un caotico gruppo fatto di figli, nipoti e animali domestici.

Dopo venticinque anni, sono tornati: Full Monty – La serie arriverà dal 5 luglio su Disney+. Tornano tutti, attori e sceneggiatori. La serie, infatti, seguirà lo stesso gruppo di fratelli dalla post-industriale Sheffield che si ritrovano sempre in difficoltà con il lavoro, destreggiandosi nel settore della sanità, dell'istruzione e dell'impiego. È una comedy-drama che racconterà quello che è successo nei 25 anni dallo straordinario successo di Full Monty – Squattrinati organizzati, che nel 1997 trionfò con un premio BAFTA. Torna anche Simon Beaufoy, sceneggiatore originale della serie e vincitore agli Oscar. Torna Robert Carlyle insieme a tutti gli altri: Mark Addy, Lesley Sharp, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison, Tom Wilkinson e Wim Snape. Tra le new entry Talitha Wing che interpreterà la figlia adolescente di Gaz, il personaggio interpretato da Robert Carlyle.

La trama

Come il film originale, in Full Monty – La serie vedremo il gruppo di amici ritrovarsi in difficoltà nei loro lavori. La serie esplorerà ancora una volta il modo più divertente e umano in cui lo sforzo di un gruppo di amici può trionfare sulle avversità della vita. Il creatore della serie e del film originale, Simon Beaufoy, ha affermato: "Siamo entusiasti di riunire di nuovo tutti i Monty Men – che ora hanno al seguito un caotico entourage di figli, nipoti, animali domestici e tirapiedi assortiti – per vedere com'è la vita a Sheffield, venticinque anni dopo".

Un’immagine dell’iconico film originale del 1997.

Il cast completo

I personaggi del film originale ci sono tutti: Robert Carlyle nei panni di Gaz, Mark Addy nel ruolo di Dave, Lesley Sharp nel ruolo di Jean, Hugo Speer in quello di Guy, Paul Barber interpreta Horse, Steve Huison nel ruolo di Lomper, Wim Snape in quello di Nathan e Tom Wilkinson interpreta Gerald. Talitha Wing è Destiny, la figlia di Gaz. Completano il cast: Paul Clayton nel ruolo di Dennis, il marito di Lomper. Miles Jupp interpreta Darren. Sophie Stanton è Hetty, una collega e amica di Jean, e Phillip Rhys Chaudhary si aggiunge come vicepreside della scuola nei panni di Dilip. I nuovi arrivati Dominic Sharkey e Natalie Davies interpretano rispettivamente i compagni di Destiny, Cal e Tabani, insieme ad Arnold Oceng, nei panni di un talentuoso artista di graffiti. Aiden Cook è il dodicenne "Twiglet", mentre Tupele Dorgu interpreta Yaz, la madre di Destiny.