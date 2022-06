Cynthia Nixon: “Miranda Hobbes è sempre stata lesbica, come molte donne” L’attrice ritorna sulla svolta del suo personaggio: “Ha sempre avuto caratteristiche molto lesbiche. Penso che valga per molte donne, hanno qualità ‘gay’ che non sanno di avere”.

Nella nuova serie "And just like that…", sequel o revival di Sex and the city, la deviazione più importante riguarda il personaggio interpretato da Cynthia Nixon, Miranda Hobbes. Non tutti i fan hanno gradito questa svolta ‘queer' al punto che si è cominciato a parlare criticamente di "personaggio fattoa pezzi". In una intervista, Cynthia Nixon ha spiegato che l'idea invece è stata buona. Dopotutto, è proprio Cynthia Nixon ad aver fatto coming out nel 2004, sposando Christine Marinoni nel 2012.

Le parole di Cynthia Nixon

Cynthia Nixon ha spiegato che, in fondo, il personaggio di Miranda Hobbes ha sempre nascosto, o comunque palesato, tratti e caratterizzazioni tipicamente ‘queer': "Se poi stavamo cercando di fare qualcosa di diverso, mostrare i nostri personaggi in un modo diverso, allora perché non avremmo dovuto farlo?". Tra le altre cose rifiutate, l'idea di una relazione extraconiugale eterosessuale. Bisognava "superare il confine", per Cynthia. Tantissimi i cambiamenti, quindi, sul personaggio.

Il rapporto con Che

Per questo motivo, la relazione con Che, il personaggio interpretato da Sara Ramirez, ha dato l'impulso definitivo; il più convincente:

Abbiamo superato molti limiti, limiti sui quali le persone hanno le opinioni più diverse, ma per è un confine che è giusto attraversare. Miranda è sempre stata interessata solo agli uomini, ma in realtà ha sempre avuto dei lati molto queer e delle qualità, lo dico francamente, molto lesbiche in lei. Penso che valga per molte donne, hanno qualità ‘gay' che non sanno di avere.

La serie And Just Like That

And Just Like That… è la serie televisiva sequel di Sex and The City, in Italia disponibile dal 3 febbraio 2022 sui canali Sky e sulla piattaforma streaming NOW. La serie, creata da Darren Star, è stata amata e odiata al tempo stesso dai fan, che non hanno completamente apprezzato gli stravolgimenti e i cambi di fronte che ha proposto la scrittura della serie.