Valentina Ferragni: “Sono sempre stata insicura, i commenti sul fisico mi hanno destabilizzata” Valentina Ferragni ha raccontato come ha vissuto il fatto di essere stata considerata inizialmente come “la sorella di Chiara Ferragni” e ha poi parlato dei commenti ricevuti sui social per via del suo fisico: “Mi hanno destabilizzata, sono sempre stata insicura di fallire come persona”.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni è imprenditrice e influencer. Ha debuttato nella moda lanciato la sua linea di gioielli, Valentina Ferragni Studio. Orecchini, bracciali e collane con il simbolo della V, nato come iniziale del suo nome e diventato poi un richiamo al "mio amore per le forme geometriche e pulite", come ha raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. La "piccola" di casa Ferragni ha affrontato e superato il fatto di essere considerata "la sorella di Chiara Ferragni". Sui social di espone in prima persona, raccontando la sua vita di tutti i giorni e ricevendo anche commenti poco carini sul suo aspetto fisico, che però ha imparato a farsi scivolare addosso.

Il rapporto con i commenti sui social

Nel corso degli anni sono stati in molti ad attaccare Valentina Ferragni sui social per via del suo aspetto fisico, definendola spesso fuori forma. Inizialmente viveva le critiche in modo negativo, poi però, con il passare del tempo, è riuscita a farseli scivolare addosso, anche grazie all'aiuto della sua famiglia:

Ormai ci ho fatto il callo. Ma ci ho messo tempo. Sono stata sempre insicura, ma di fallire come persona, visto che provengo da una famiglia dove tutti sono realizzati. All'estetica non avevo pensato, perché non mi sono mai sentita fuori luogo e questi attacchi mi hanno un po' destabilizzato. Però i miei cari mi sono sempre stati accanto e, soprattutto, questi giudizi provengono non da chi lavora nella moda, ma da chi è sul divano di casa.

L'imprenditrice è giunta alla conclusione che "non si può piacere a tutti" e se qualcuno dovesse dirle che un abito le sta male, allora "il giorno seguente ne sceglierò un altro e se devo perdere o prendere qualche chilo lo farò, ma per me".

L'approccio al mondo della moda

Valentina Ferragni condivide con Chiara Ferragni la passione per il mondo della moda, nel quale entrambe lavorano ormai da tempo. Inizialmente la "piccola di casa" guardava la sorella e il suo blog di moda, per poi decidere di prendere la stessa strada da sola:

Siamo state sempre affascinate da questo mondo. Abbiamo ereditato la passione da nostra madre. Mi ricordo ancora come si vestiva quando ero piccola: stavo ore a guardarla. Quando Chiara ha aperto il suo blog avevo 14 anni, la aiutavo con le foto e mi piaceva tantissimo

L'imprenditrice racconta anche come ha vissuto inizialmente il fatto di essere considerata "la sorella di", che ha poi superato spiegando: