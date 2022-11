Con l’aiuto del cielo: anticipazioni, trama, cast e puntate della nuova serie di Canale5 Da martedì 22 novembre, in onda su Canale5 la serie franco-belga Con l’aiuto del cielo. Nel cast della fiction in sei puntate, Sabrina Ouazani nei panni del capitano Elli Taleb e Mathieu Spinosi che interpreta Frate Clément. Un’atea e un religioso, che tenteranno di risolvere insieme omicidi intricati.

A cura di Daniela Seclì

Con l’aiuto del cielo, Frate Clément e l’ispettore Elli Taleb

Da martedì 22 novembre, in onda su Canale 5, la serie franco-belga Con l'aiuto del cielo, titolo originale Prière d'enquêter. La trama racconta le indagini dell'ispettore di polizia Elli Taleb, interpretata da Sabrina Ouazani e del seminarista Frate Clément, interpretato da Mathieu Spinosi. Un'atea convinta, dunque, unisce le forze a un religioso, per risolvere omicidi intricati. La prima stagione della serie è stata girata in località suggestive come Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac. L'attore Mathieu Spinosi ha raccontato: "Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità. Il rapporto che s’instaura tra i due personaggi è davvero vincente: l’uno l’opposto dell’altro, ma complementari. Lei è la Terra e lui il Cielo". L'appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5.

Con l'aiuto del cielo, anticipazioni prima puntata del 22 novembre

Le anticipazioni della prima puntata della serie Con l'aiuto del cielo, in onda martedì 22 novembre. L'episodio è intitolato Elli e Clement. Il capitano della polizia Elli Taleb raggiunge un monastero insieme al suo vice Franck Gallois per risolvere un caso. Un frate, mentre era raccolto in preghiera, è stato accoltellato. Così, Elli conosce il novizio Clement. L'uomo nasconde una storia molto particolare. Quando era solo un bambino, è stato trovato da uno dei frati che ha deciso di tenerlo in convento e farlo crescere con loro. Oggi ha 33 anni e ama ficcanasare e indagare. Aiuterà Taleb a condurre le sue indagini. Inoltre, anche le tre sorelle di Elli si affezioneranno al simpatico novizio.

Il cast della fiction Con l'aiuto del cielo: attori e personaggi

Sabrina Ouazani nei panni di Elli e Jérome Robert nei panni di Franck

Sabrina Ouazani interpreta il capitano Elli Taleb;

Mathieu Spinosi interpreta Clément;

Jérôme Robart interpreta il luogotenente Franck Gallois;

Christian Rauth interpreta Mathias;

Myriam el Ghali-Lang interpreta Bérénice;

Siham Falhoune interpreta Maryam; Kélia Millera interpreta Noémie; Guy Marchand interpreta Pierre Maillard; Stéphane Freiss interpreta l'abate Louis; Xavier de Guillebon interpreta Éric Maillard; Christine Citti interpreta Hélène; Nicolas Briançon interpreta Vincent; Marie Dompnier interpreta Juliette; Delphine Rollin interpreta Anne; David Baiot interpreta Alex; Céline Deest interpreta Nathalie Josserand; Jean-Pierre Lorit interpreta Stéphane Rocques; Antoine Hamel interpreta David Saunier; Ludmila Mikael interpreta Emilie Pinson; Didier Chaix interpreta Eric Massol; Vincent Leendhardt interpreta Jean-Jacques; Karine Monneau interpreta Violaine; Patrick Rocca interpreta Bernard.

Leggi anche Asteroid City è il nuovo film di Wes Anderson, svelata la trama e il cast

La trama della serie di Canale5

La trama della serie Con l'aiuto del cielo, racconta la bizzarra collaborazione tra il capitano della polizia Elli Taleb e Clement, un simpatico novizio con grande intuito. Insieme, proveranno a risolvere casi sempre più intricati. La trama è stata molto apprezzata in Francia, dove si è parlato della serie con termini decisamente lusinghieri: "Con l’aiuto del Cielo ha una trama efficace, che affronta molti argomenti di attualità, ed è interpretato da attori impeccabili. L'indagine fa un uso efficace della cornice del monastero, un luogo dove si coltivano silenzio e segretezza. L'energia e il temperamento di Sabrina Ouazani al cospetto della serenità e ingenuità di Mathieu Spinosi: un’alchimia che funziona perfettamente".

Dove vedere le puntate di Con l'aiuto del cielo, in streaming e in replica

Sabrina Ouazani, Jérome Robart e Mathieu Spinosi

La fiction Con l'aiuto del cielo è composta da sei puntate, che andranno in onda ogni martedì alle ore 21:25 su Canale5. Gli episodi sono visibili anche in replica e in streaming su MediasetInfinity. Ecco la programmazione completa: