Coming out di Noah Schnapp, l’attore di Stranger Things è gay: “Più simile a Will di quanto pensassi” L’attore protagonista della celebre serie Netflix lo ha annunciato attraverso un video pubblicato su Tik Tok. Mesi fa aveva raccontato che anche il personaggio di Will è omosessuale.

A cura di Andrea Parrella

Noah Schnapp ha fatto coming out, affermando di essere gay. L'interprete di Will Byers in Stranger Things, ha scelto la modalità più personale e informale per farlo, un semplice video TikTok, svelando appunto di essere gay, comparandosi proprio al personaggio che interpreta nella celebre serie Netflix.

La risposta degli amici al suo coming out

Nella didascalia del video pubblicato su TikTok, infatti, Schnapp ha menzionato proprio Will Byers, scrivendo: “immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi!”. Poi in sovraimpressione ha aggiunto: Quando ho finalmente detto ai miei amici e famigliari di essere gay, dopo aver mantenuto questo segreto per 18 anni per paura, e tutti loro mi hanno risposto: “Lo sapevamo già”.

Anche il personaggio di Will Byers è gay

Un tema, quello della sessualità, di cui Schnapp aveva parlato anche in relazione al personaggio di Will Byers, che gli ha regalato la fama. Il protagonista di Stranger Things, infatti, è omosessuale e innamorato di Mike, come lo stesso attore aveva spiegato in un'intervista a Variety di alcuni mesi fa: