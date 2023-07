Come finisce Un cuore, due destini: la seconda stagione si farà? Chi ha ucciso Ana? Il finale di stagione di Un Cuore, due destini, in onda martedì 18 luglio su Rai1 è piuttosto inaspettato, ma mette a tacere i dubbi emersi nel corso delle tre puntate. Per quanto riguarda una seconda stagione, invece, pare non sia prevista.

A cura di Ilaria Costabile

Il finale di stagione di Un cuore, due destini la fiction franco-belga in onda su Rai1, va in onda martedì 18 luglio in prima serata. La fiction in tre puntate, per un totale di sei episodi, ha un finale del tutto inaspettato, nel quale Florence e Simon scopriranno chi è stato ad uccidere Ana e anche la vicenda di Zoé, finirà per risolversi. Ci sarà, quindi, anche una seconda stagione della serie? Al momento la risposta pare sia negativa.

Il finale di stagione della miniserie: chi ha ucciso Ana?

Le indagini sulla morte di Ana continuano e Simon parla con Niels, l'ex fidanzato di sua figlia, da cui scopre che la ragazza la aveva cercato qualche giorno prima che fosse uccisa, decide quindi di recarsi a Biarritz, per cercare indizi nella stanza che sua figlia aveva affittato. Leggendo i suoi diari, Simon scopre che sua figlia, che aveva una relazione con il chitarrista Jan, nutriva da tempo il desiderio di cambiare vita e soprattutto viene a conoscenza del fatto che fosse incinta. Si scopre che Ana aveva preso un appuntamento in una clinica ginecologica per abortire, senza mai presentarsi.

Grazie al supporto di Florence, che si era ritrovata ad indagare sulla morte della giovane Ana, Simon riesce a conoscere la verità, cioè che il responsabile dell'assassinio di sua figlia è Niels. Nel frattempo, quindi, anche Florence ha trovato pace, nonostante abbia saputo la storia di chi aveva il cuore che la tiene in vita. La fiction si conclude, poi, con un salto temporale, in cui la protagonista insieme a suo marito Vincent, aiutano Zoé a cercare sua madre biologica.

Un cuore, due destini 2 non si farà

In Italia "Un cuore, due destini" arriva a distanza di qualche mese dalla messa in onda franco-belga dell'ottobre 2022. Complice anche la collocazione estiva in palinsesto, la fiction ha macinato un certo numero di consensi, anche in termini di ascolti televisivi. Non stupisce, quindi, che ci si possa chiedere se la seconda stagione possa essere in cantiere. In realtà la serie è stata concepita come un prodotto auto conclusivo che, quindi, si esaurisce in un numero esiguo di puntate in cui vengono risolti tutti i dubbi circa le vicende non chiare che emergono nel corso dei sei episodi. Non è prevista, perciò, una seconda stagione sebbene sia stata apprezzata particolarmente anche dagli spettatori d'oltralpe.