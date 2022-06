Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci saluta il pubblico: chi saranno i nuovi protagonisti Elena Sofia Ricci interpreterà Suor Angela in “Che Dio ci aiuti 7” solamente in alcuni episodi. L’attrice lascerà pian piano il personaggio e prenderanno il posto da protagonisti due attori già noti al pubblico della fiction: Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le fiction Rai più amate di sempre c'è Che Dio ci aiuti, arrivata alla sua settima stagione. Un prodotto che negli anni ha appassionato il pubblico che non si è perso nemmeno una puntata di quelle andate in onda in questi anni. Eppure, anche per questa serie è arrivato il momento di apportare dei cambiamenti. Come già anticipato da qualche mese, quella che andrà in onda il prossimo anno sarà l'ultima stagione che vedrà Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, ed ecco chi sarà a prendere il posto dei protagonisti.

L'addio di Elena Sofia Ricci

Un allontanamento graduale è quello che hanno promesso i produttori della fiction per Suor Angela, che in questi anni è stata in grado di costruire un personaggio divertente, curioso e capace di far affezionare i telespettatori con quel suo fare da investigatrice a fin di bene. Elena Sofia Ricci, quindi, apparirà senza dubbio nei primi tre episodi della nuova stagione per poi riapparire in due occasioni, a metà e sul finire delle puntate. È quindi plausibile che l'idea sia quella di giocare su una presenza-assenza nel personaggio in modo che possano subentrare man mano gli altri, già presenti nel cast, a cui verrà data più risonanza.

I protagonisti di Che Dio ci aiuti 7

Ci sarà, infatti, Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza, ruolo che le ha permesso di tornare sul piccolo schermo e per il quale è amatissima dal pubblico, ma altri attori avranno un ruolo decisamente più centrale. Si tratta di Francesca Chillemi che interpreta Azzurra Leonardi, che ha iniziato il suo percorso di noviziato, e che sin dalla prima stagione è una delle colonne portanti del racconto della fiction, dal momento che attorno al suo personaggio si sono sviluppate non poche dinamiche. Al suo fianco, recupera terreno anche lo psichiatra Emiliano, a cui presta il volto Pierpaolo Spollon, un po' in disparte nella sesta stagione, ma con un ruolo già destinato a svilupparsi nel tempo.