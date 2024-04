video suggerito

Bridgerton 3, il dettaglio inedito emerso nel trailer ufficiale della terza stagione La terza stagione di Bridgerton arriverà su Netflix il prossimo 16 maggio. Nel frattempo la piattaforma streaming ha diffuso il trailer ufficiale con Nicola Coughlan e Luke Newton, dal quale emergono dettagli inediti che appassionano ancora di più i fan, in attesa di vedere cosa accadrà nella saga più vista di sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione di Bridgerton sta per arrivare e Netflix ha anche distribuito il primo trailer ufficiale, dal quale già emergono alcuni dettagli piuttosto interessanti, relativi al terzo e attesissimo capitolo della saga più vista di sempre sulla piattaforma streaming, in arrivo il prossimo 16 maggio. Protagonista indiscussa è Nicola Coughlan, ovvero Penelope Featherington, che si prende la scena dopo due stagioni relegata al ruolo di amica devota, oltre che penna pungente e a volte velenosa di Lady Whistledown. Stavolta, però, non sarà così semplice far sbocciare l'amore tra la dama in questione e il giovane e attraente Colin Bridgerton, a cui Luke Newton presta il suo volto.

I dettagli inediti nel trailer di Bridgerton 3

Dalle immagini del trailer ufficiale diffuso da Netflix, il personaggio di Penelope sembra aver perso i suoi principali punti di riferimento: dall'amicizia con Eloise, che ha scoperto nella precedente stagione la sua doppia identità, e che ora sembra essere particolarmente legata ad un'altra dama, ignorando l'amica di sempre; passando per l'oppressione della sua famiglia di cui, ormai, non desidera altro che liberarsi. Sarà quindi la ricerca di un marito a distrarla dai cambiamenti così repentini della sua vita.

Convinta del fatto che Colin non la amerà mai, dopo aver ascoltato alcuni commenti piuttosto crudeli sul suo conto, Penelope è ormai convinta che tra loro non potrà esserci altro che amicizia, soprattutto quando lui le offre il suo aiuto per trovare l'uomo più adatto a lei, ma proprio questo particolare sarà oggetto di screzi nella famiglia Bridgerton. "Non avrà mica puntato gli occhi su di te?" chiede Eloise al fratello Colin che, ribadisce: "Certo che no, le ho solo offerto il mio aiuto" ricevendo in risposta: "E non ti sembra inopportuno?". Un impedimento non indifferente, quello con cui dovrà fare i conti il giovane Bridgerton che, però, sarà sopraffatto da un sentimento che non pensava di poter provare per colei che, di fatto, è sempre stata solo un'amica e mai oggetto del suo desiderio. Eppure l'amore, a volte, prende delle strade inaspettate.

Il commento di Nicola Coughlan

Intanto, a poche settimane dall'arrivo della serie su Netflix, è proprio la protagonista a commentare questo suo nuovo ruolo. Oltre alle notizie in merito ad una versione censurata della serie, realizzata appositamente per non far scandalizzare i cattolicissimi genitori di Nicola Coughlan, l'attrice irlandese racconta come ha vissuto questo cambio di prospettiva. La 37enne, abituata a ricoprire ruoli non principali, è stata sopraffatta dall'emozione, ma anche dalle paure:

Nelle prime due stagioni di Bridgerton Penelope Featherington era un personaggio spalla, la stramba che sta in disparte, ma in questa è al centro della scena. Eppure quella della ‘stramba in disparte’ è una nicchia in cui sto molto bene. La ragazza strana a cui nessuno rivolge attenzioni… dove firmo? Anche se mi terrorizza il fatto di uscire dall’ombra, sono orgogliosa del lavoro che ho fatto finora… Spero di riuscire a dimostrare al mondo, e anche a me stessa, che la ‘stramba in disparte’ può prendersi il centro della scena.