Beautiful anticipazioni americane: Steffy interrompe il matrimonio di Ridge e Taylor Ridge Forrester e Taylor Hayes non sono ancora riusciti a sposarsi nelle puntate americane di Beautiful. A fermare le nozze, inaspettatamente, è stata la figlia Steffy dopo avere scoperto la verità sul complotto ordito dal fratello Thomas.

A cura di Stefania Rocco

Nelle puntate americane di Beautiful, è saltato (almeno per il momento) il matrimonio tra Ridge Forrester e Taylor Hayes. A interrompere il matrimonio, inaspettatamente, è stata la figlia Steffy dopo avere scoperto il complotto ordito dal fratello Thomas per separare suo padre da Brooke Logan. È stato proprio quest’ultimo, infatti, a chiamare i servizi sociali fingendosi la matrigna grazie a una app in grado di modificare la voce.

Thomas Forrester “denunciato” dal figlio Douglas

Era stata proprio la bugia di Thomas ad allontanare Ridge da Brooke Logan, l’amore della sua vita. L’uomo, convinto che fosse stata la moglie a rivolgersi ai servizi sociali per allontanare Douglas dal padre, era rimasto deluso di fronte alla decisione di Brooke di tacergli quanto accaduto. Sono stati necessari mesi per capire che il silenzio di Brooke derivava dal fatto di non essere colpevole. La donna è inconsapevolmente finita nella trappola pensata da Thomas per separare il padre e la matrigna. A svelare l’accaduto è stato il piccolo Douglas che, sordo ai richiami del padre che aveva tentato di convincerlo a mantenere il segreto, ha deciso di confidarsi con la zia Steffy perché turbato dal fatto che la storia d’amore tra i nonni Ridge e Brooke fine finita.

Steffy rivela la verità a Taylor che non annulla le nozze

Una volta appresa la verità, Steffy ha immediatamente condiviso con la madre quanto appreso, svelando quindi che il suo matrimonio con Ridge rischiava di risultare costruito su una bugia colpevole di avere rovinato le nozze precedenti. Sebbene fosse stata messa al corrente, Taylor ha deciso comunque di raggiungere Ridge il giorno delle nozze e rinnovare i voti. Ma la cerimonia è stata interrotta da Steffy, decisa a raccontare al padre l’intera storia. Ridge ha quindi scoperto l’innocenza di Brooke, finita nella trappola di Thomas. Non è stato ancora svelato cosa farà l’uomo adesso: porterà avanti il matrimonio con Taylor o tornerà da Brooke?