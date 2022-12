Anticipazioni americane di Beautiful: “Ridge Forrester non sposa Taylor Hayles e scappa via” Ridge Forrester avrebbe annullato definitivamente le nozze con Taylor Hayes per tornare dall’ex moglie Brooke Logan. Dalle anticipazioni americane di Beautiful si legge che l’uomo lascerà l’America per “ragionare”.

A cura di Gaia Martino

Nelle puntate di Beautiful in America, stando alle anticipazioni, Ridge Forrester avrebbe messo un punto al matrimonio con Taylor Hayes e sarebbe corso dalla sua ex moglie, Brooke Logan. Dopo aver scoperto il complotto di Thomas per separare il padre da Brooke Logan, Steffy ha raccontato tutto alla mamma: è stato Thomas a chiamare i servizi sociali fingendosi la matrigna grazie ad un app che modifica la voce, facendo così scoppiare il matrimonio tra Ridge e Brooke. Dopo aver scoperto i fatti, Ridge, stando alle anticipazioni americane, avrebbe lasciato casa per riflettere, poi sarebbe tornato per scusarsi e riconquistare l'ex moglie.

Il viaggio di Ridge Forrester secondo le anticipazioni americane

Dalle anticipazioni americane è emerso che Ridge Forrester avrebbe deciso di lasciare per un po' Los Angeles dopo aver scoperto la verità sulla telefonata ai servizi sociali. La sua uscita di scena però non sarebbe definitiva. Si sarebbe allontanato dopo l'annullamento del matrimonio con Taylor Hayles per riflettere su quale donna scegliere per il suo futuro, se tornare dalla sua ex moglie Brooke o se sposare Taylor Hayes.

Ridge Forrester

Uno dei protagonisti della soap opera più longeva della televisione, al suo ritorno, avrebbe abbandonato Taylor Hayles all'altare per correre da Brooke.

"Ridge Forrester lascia Taylor per Brooke"

Dopo aver scoperto del complotto di Thomas, Ridge Forrester avrebbe fatto un passo indietro e avrebbe abbandonato Taylor Hayles sull'altare per tornare da Brooke Logan. L'uomo avrebbe raccontato tutto all'ex moglie che non avrebbe reagito bene. Si legge dalle anticipazioni americane che la Logan si sarebbe infuriata dopo aver scoperto che suo marito ha messo in discussione la sua onestà. Le scuse di Ridge non sarebbero bastate a far cambiare idea alla donna che, nonostante abbia ammesso di amarlo ancora, avrebbe preferito restare sola per orgoglio.