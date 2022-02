Zia Mara Venier non si ferma più: record d’ascolti e nuova sigla di Achille Lauro per Domenica In Record d’ascolti per lo speciale Sanremo di Domenica In e una nuova sigla dalla settimana prossima: “Domenica” di Achille Lauro.

Zia Mara Venier è inarrestabile. Dopo aver conquistato un pezzo del Festival grazie al FantaSanremo (tutti i cantanti l'hanno menzionata per ottenere punti bonus, fino a tributarle omaggi e abbracci nella serata finale), la conduttrice inossidabile si gode il successo del suo speciale Sanremo di Domenica In: più di cinque milioni di spettatori e una percentuale di share del 30%, mai così alto dal 2019. Ma c'è di più. Dopo l'intervista ad Achille Lauro in cui Mara Venier parlava della possibilità di utilizzare la canzone "Domenica" come sigla d'apertura del programma, Fanpage.it può confermare che per la puntata della prossima settimana sarà effettivamente questa.

Gli ascolti dello speciale Sanremo 2022

Nel dettaglio, gli ascolti tv dello Speciale Sanremo 2022 di Domenica In con tutti i cantanti che hanno partecipato alla consueta passerella post-Sanremo, sono divisi così: 5.148.000 30.4% (prima parte), 5.207.000 31.3% (seconda parte) e 5.148.000 29% (terza parte). Lo speciale Sanremo dal Teatro Ariston si conferma come l’evento post Sanremo più atteso e importante. La vittoria, nonostante l’ottima concorrenza accesa per la prima volta dopo diversi anni, non era scontata. Il successo è arrivato anche sui social network: Domenica In è stato il programma più commentato dell’intera giornata.

La puntata speciale è stata uno spasso. Alla conduzione, Mara Venier ci è arrivata con una maglia personalizzata che ha richiamato proprio il FantaSanremo: "Ciao Zia Mara". Tra i momenti più significativi, il saluto a Monica Vitti in apertura di puntata; l'incredibile fuori programma con Italo Ianne, l'autore della canzone che Iva Zanicchi ha presentato al Festival di Sanremo, "Voglio amarti"; dulcis in fundo, il bacio appassionato con Gianni Morandi. Zia Mara è sempre al centro dello show.